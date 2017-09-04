Сборная Казахстана продлила безвыигрышную серию до десяти матчей

Это поражение продлило безвыигрышную серию Казахстана до десяти матчей кряду.



Ранее казахстанские футболисты в товарищеской игре уступили Кыргызстану (0:2), после этого на протяжении четырех матчей не побеждали в отборе чемпионата мира — Польша (2:2), Черногория (0:5), Румыния (0:0), Дания (1:4), затем снова проиграли в «товарняке» — Кипру (1:3), а потом последовали еще три поражения в квалификации на мировое первенство — от Армении (0:2), Дании (1:3) и Черногории (0:3).



Таким образом, после восьми матчей в группе «Е» Казахстан с двумя очками продолжает замыкать турнирную таблицу.