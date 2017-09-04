Сборная Казахстана продлила безвыигрышную серию до десяти матчей
Национальная сборная Казахстана проиграла Польше (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018, сообщает Sports.kz.
Это поражение продлило безвыигрышную серию Казахстана до десяти матчей кряду.
Ранее казахстанские футболисты в товарищеской игре уступили Кыргызстану (0:2), после этого на протяжении четырех матчей не побеждали в отборе чемпионата мира — Польша (2:2), Черногория (0:5), Румыния (0:0), Дания (1:4), затем снова проиграли в «товарняке» — Кипру (1:3), а потом последовали еще три поражения в квалификации на мировое первенство — от Армении (0:2), Дании (1:3) и Черногории (0:3).
Таким образом, после восьми матчей в группе «Е» Казахстан с двумя очками продолжает замыкать турнирную таблицу.
|4.09.2017 21:45
|Отборочный турнир: Группа E
|PGE Narodowy (National Stadium)
Главные тренеры
|Адам Навалка
|Александр Бородюк
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|1
|10
|Угловые
|6
|7
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Андрис Трейманис (Латвия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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