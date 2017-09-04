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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30896908/
4 сентября 2017, 23:56 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Сборная Казахстана продлила безвыигрышную серию до десяти матчей

Национальная сборная Казахстана проиграла Польше (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018, сообщает Sports.kz.

Это поражение продлило безвыигрышную серию Казахстана до десяти матчей кряду.

Ранее казахстанские футболисты в товарищеской игре уступили Кыргызстану (0:2), после этого на протяжении четырех матчей не побеждали в отборе чемпионата мира — Польша (2:2), Черногория (0:5), Румыния (0:0), Дания (1:4), затем снова проиграли в «товарняке» — Кипру (1:3), а потом последовали еще три поражения в квалификации на мировое первенство — от Армении (0:2), Дании (1:3) и Черногории (0:3).

Таким образом, после восьми матчей в группе «Е» Казахстан с двумя очками продолжает замыкать турнирную таблицу.

4.09.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа E PGE Narodowy (National Stadium)
Польша 3:0 Казахстан
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Адам Навалка Александр Бородюк
Голы
11′ Аркадиуш Милик  
74′ Камиль Глик  
86′ Роберт Левандовски  
Составы
Лукаш Фабяньски  
Лукаш Пищек  
Камиль Глик  
Михал Паздан  
Мачей Рыбус  
Петр Зелиньски  
Роберт Левандовски  
Аркадиуш Милик  
90′ Камиль Грощицки  
Лукаш Теодорчик  
65′ Мацей Макушевски  
Якуб Блащиковски  
89′ Кшиштоф Мончиньски  
Ян Беднарек  
  Давид Лория
  Гафуржан Суюмбаев 53′
  Елдос Ахметов
  Дмитрий Шомко
  Виктор Дмитренко 24′
  Аслан Дарабаев
  Исламбек Куат 65′
  Юрий Логвиненко 62′
  Роман Муртазаев
  Абзал Бейсебеков 86′
  Асхат Тагыберген
  Сергей Хижниченко 68′
  Алексей Щеткин
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 1
10 Угловые 6
7 Фолы 18
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андрис Трейманис (Латвия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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