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4 сентября 2017, 23:50 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Англия обыграла Словакию, Шотландия и Словения вернулись в борьбу

Сборная Англии одержала волевую победу над Словакией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 — 2:1.

Англия обыграла Словакию Шотландия и Словения вернулись в борьбу - Фото Увеличить
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Словаки открыли счет в этой встрече на 14-й минуте — отличился полузащитник Станислав Лоботка. Англичане смогли отыграться еще в первом тайме после удара Эрика Дайера. Победу команде Гарет Саутгейта принес Макрус Рэшфорд.

В других поединках Словения разгромила Литву — 4:0, а Шотландия одержала победу над Мальтой — 2:0. В турнирной таблице группы F лидируют англичане, на счету которых 20 очков. За второе место поборятся Словакия (15 очков), Словения и Шотландия (по 14 очков).

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