Англия обыграла Словакию, Шотландия и Словения вернулись в борьбу
Сборная Англии одержала волевую победу над Словакией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 — 2:1.
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Словаки открыли счет в этой встрече на 14-й минуте — отличился полузащитник Станислав Лоботка. Англичане смогли отыграться еще в первом тайме после удара Эрика Дайера. Победу команде Гарет Саутгейта принес Макрус Рэшфорд.
В других поединках Словения разгромила Литву — 4:0, а Шотландия одержала победу над Мальтой — 2:0. В турнирной таблице группы F лидируют англичане, на счету которых 20 очков. За второе место поборятся Словакия (15 очков), Словения и Шотландия (по 14 очков).
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