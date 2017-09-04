Германия со счётом 6:0 разгромила Норвегию, Северная Ирландия обыграла Чехию

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Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 6:0.

Голами в составе немцев отличились Месут Озил, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Марио Гомес и Тимо Вернер, оформивший дубль.

В параллельном матче группы С сборная Северной Ирландии дома переиграла Чехию (2:0) благодаря голам Джонни Эванса и Криса Бранта. Благодаря этой победе хозяева гарантировали себе участие как минимум в стыковых матчах за право выйти на ЧМ-2018. Сборные Чехии, Азербайджана и Норвегии потеряли шансы попасть на мировой турнир.