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4 сентября 2017, 23:42 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Германия со счётом 6:0 разгромила Норвегию, Северная Ирландия обыграла Чехию

Сборная Германии со счётом 6:0 разгромила команду Норвегии в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.

Сборная Германии со счётом 6:0 разгромила команду Норвегии в матче квалификации чемпионата мира 2018 года. Увеличить
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Встреча прошла в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» и завершилась со счётом 6:0.

Голами в составе немцев отличились Месут Озил, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Марио Гомес и Тимо Вернер, оформивший дубль.

В параллельном матче группы С сборная Северной Ирландии дома переиграла Чехию (2:0) благодаря голам Джонни Эванса и Криса Бранта. Благодаря этой победе хозяева гарантировали себе участие как минимум в стыковых матчах за право выйти на ЧМ-2018. Сборные Чехии, Азербайджана и Норвегии потеряли шансы попасть на мировой турнир.

Турнирная таблица в группе С: 1. Германия — 24 очка (8 матчей); 2. Северная Ирландия — 19 (8); 3. Азербайджан — 10 (8); 4. Чехия — 9 (8); 5. Норвегия — 7 (8); 6. Сан-Марино — 0 (8).

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