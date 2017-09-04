После разгромных поражения от Дании и Черногории обе команды находились в весьма затруднительном положении, однако поляки намного выше классом, тем более, что им предстояло взять реванш за ничью в Астане.



Стартовый состав казахстанской дружины претерпел значительные изменения, в сравнении с прошлой встречей с Черногорией. В защите появился рослый Виктор Дмитренко, в полузащите Аслан Дарабаев, а в нападении любитель забивать полякам Сергей Хижниченко. Хозяева не хотели откладывать дело в долгий ящик, и сразу бросились вперед. Прострел в центр штрафной Давида Лория, где Камиль Глюк ударил мимо ворот. Десять минут удалось продержаться подопечным Александра Бородюка, а на 11-й последовал навес в штрафную, скидка на дальнюю штангу и удар Аркадиуша Милика — 1:0. Казахстан пытался «огрызаться», доходил до штрафной Лукаша Фабянски, но ничего острого не создавал. Хижниченко подкараулил ошибку защитников соперника, выбежал на Фабянски, однако переиграть его не смог. Позже Милик со штрафного крутил в «девятку», Лория был на месте. Поляки подолгу и особо без продвижений владели мячом, за десять минут успев вывести Милика «один на один» с вратарем, к счастью гостей удар был выше ворот. Хозяева старались забрать мяч и не отдавать его сопернику, это выглядело скучно.



Проход Камила Гросицки, прострел в центр и подоспевший Милик в упор не попадает в ворота, так начался второй тайм. Казахстан ответил опасно, и даже забил, но судья показал положение «вне игры». Поляки вновь продолжали наседать на соперника, подолгу разыгрывая, но без точного последнего удара. Гости не сидели в обороне, старались хоть что-то да создавать, мастерства не хватало, как обычно, чтобы реализовать. Чем ближе была концовка встречи, тем больше казахстанцы грубили, зарабатывая карточки, возможно просто не успевая за соперниками. Аслан Дарабаев порадовал болельщиков мощным выстрелом издали, чуть в «девятку» не попал. Команды начали проводить замены, у гостей вместо Хижниченко вышел Алексей Щеткин. Со штрафного Роберт Левандовски забил второй гол, но судьи не увидели, что мяч пересек черту. Следом, хозяева таки взяли свое, навес в штрафную и Глик головой отправляет мяч под перекладину — 2:0. С пенальти итог подвел Роберт Левандовски — 3:0. В целом Казахстан сыграл на своем уровне, поставив «автобус» удалось избежать полного разгрома, но на большее рассчитывать нельзя было, хоть не опозорились совсем…



5 октября Казахстан на выезде встретится с Румынией.