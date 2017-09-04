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4 сентября 2017, 23:44 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Польша — Казахстан 3:0. Позора не избежали

Сборная Казахстана в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 в Варшаве уступил команде Польши — 0:3.

После разгромных поражения от Дании и Черногории обе команды находились в весьма затруднительном положении, однако поляки намного выше классом, тем более, что им предстояло взять реванш за ничью в Астане.

Стартовый состав казахстанской дружины претерпел значительные изменения, в сравнении с прошлой встречей с Черногорией. В защите появился рослый Виктор Дмитренко, в полузащите Аслан Дарабаев, а в нападении любитель забивать полякам Сергей Хижниченко. Хозяева не хотели откладывать дело в долгий ящик, и сразу бросились вперед. Прострел в центр штрафной Давида Лория, где Камиль Глюк ударил мимо ворот. Десять минут удалось продержаться подопечным Александра Бородюка, а на 11-й последовал навес в штрафную, скидка на дальнюю штангу и удар Аркадиуша Милика — 1:0. Казахстан пытался «огрызаться», доходил до штрафной Лукаша Фабянски, но ничего острого не создавал. Хижниченко подкараулил ошибку защитников соперника, выбежал на Фабянски, однако переиграть его не смог. Позже Милик со штрафного крутил в «девятку», Лория был на месте. Поляки подолгу и особо без продвижений владели мячом, за десять минут успев вывести Милика «один на один» с вратарем, к счастью гостей удар был выше ворот. Хозяева старались забрать мяч и не отдавать его сопернику, это выглядело скучно.

Проход Камила Гросицки, прострел в центр и подоспевший Милик в упор не попадает в ворота, так начался второй тайм. Казахстан ответил опасно, и даже забил, но судья показал положение «вне игры». Поляки вновь продолжали наседать на соперника, подолгу разыгрывая, но без точного последнего удара. Гости не сидели в обороне, старались хоть что-то да создавать, мастерства не хватало, как обычно, чтобы реализовать. Чем ближе была концовка встречи, тем больше казахстанцы грубили, зарабатывая карточки, возможно просто не успевая за соперниками. Аслан Дарабаев порадовал болельщиков мощным выстрелом издали, чуть в «девятку» не попал. Команды начали проводить замены, у гостей вместо Хижниченко вышел Алексей Щеткин. Со штрафного Роберт Левандовски забил второй гол, но судьи не увидели, что мяч пересек черту. Следом, хозяева таки взяли свое, навес в штрафную и Глик головой отправляет мяч под перекладину — 2:0. С пенальти итог подвел Роберт Левандовски — 3:0. В целом Казахстан сыграл на своем уровне, поставив «автобус» удалось избежать полного разгрома, но на большее рассчитывать нельзя было, хоть не опозорились совсем…

5 октября Казахстан на выезде встретится с Румынией.

4.09.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа E PGE Narodowy (National Stadium)
Польша 3:0 Казахстан
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Адам Навалка Александр Бородюк
Голы
11′ Аркадиуш Милик  
74′ Камиль Глик  
86′ Роберт Левандовски  
Составы
Лукаш Фабяньски  
Лукаш Пищек  
Камиль Глик  
Михал Паздан  
Мачей Рыбус  
Петр Зелиньски  
Роберт Левандовски  
Аркадиуш Милик  
90′ Камиль Грощицки  
Лукаш Теодорчик  
65′ Мацей Макушевски  
Якуб Блащиковски  
89′ Кшиштоф Мончиньски  
Ян Беднарек  
  Давид Лория
  Гафуржан Суюмбаев 53′
  Елдос Ахметов
  Дмитрий Шомко
  Виктор Дмитренко 24′
  Аслан Дарабаев
  Исламбек Куат 65′
  Юрий Логвиненко 62′
  Роман Муртазаев
  Абзал Бейсебеков 86′
  Асхат Тагыберген
  Сергей Хижниченко 68′
  Алексей Щеткин
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 4
6 Удары в створ 1
10 Угловые 6
7 Фолы 18
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андрис Трейманис (Латвия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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