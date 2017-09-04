Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30896228/
4 сентября 2017, 21:53 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

Красивый гол Армении на шестой минуте не помог избежать разгрома в матче с Данией

Сборная Армении крупно проиграла Дании в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра восьмого тура группы Е в Ереване завершилась со счетом 1:4. На шестой минуте Руслан Корян красивым ударом вывел хозяев вперед, но добиться положительного результата его команд не смогла. У датчан хет-трик оформил Томас Дилейни, отличившийся на 17-й, 82-й и 93-й минутах, а еще один гол на 29-й забил Кристиан Эриксен.

C 16 очками Дания возглавила таблицы группы Е, сместив Польшу, которая пока провела на матч меньше. Далее идут Черногория (13 очков), Румыния (9), Армения (6) и Казахстан (2).

4.09.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа E Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Армения 1:4 Дания
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Артур Петросян Оге Харейде
Голы
6′ Руслан Корян  
  Томас Делэйни 17′
  Кристиан Эриксен 29′
  Томас Делэйни 82′
  Томас Делэйни 90+3′
Составы
Григор Меликсетян  
28′ Вараздат Ароян  
Оганес Амбарцумян  
27′ Гаэль Андонян  
Артак Григорян  
Камо Оганесян  
89′ Генрих Мхитарян  
Артак Едигарян  
38′ Левон Айрапетян  
Гагик Дагбашян  
76′ Руслан Корян  
Арас Езбилис  
58′ Саркис Адамян  
Тигран Барсегян  
  Каспер Шмайхель
  Хенрик Далсгор
  Йенс Стрюгер Ларсен
  Андреас Бьелланн
  Симон Кьер
  Томас Делэйни
  Вильям Квист
  Кристиан Эриксен
  Николай Йергенсен
  Пионе Систо 67′
  Виктор Фишер
  Андреас Корнелиус 78′ 67′
  Лассе Шене
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 6
6 Угловые 5
7 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Бобби Мэдден (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сборная Армении
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Дании
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Инфантино и Мутко примут участие в церемонии старта тура кубка мира по футболу

Инфантино и Мутко примут участие в церемонии старта тура кубка мира по футболу

ТАСС, 4 сентября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и вице-премьер РФ Виталий Мутко примут участие в церемонии старта тура главного трофея чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Еще 7 новостей  Все новости
5 сентября

Красивый гол Армении на шестой минуте не помог избежать разгрома в матче с Данией

Дмитренко, Дарабаев и Хижниченко выйдут в стартовом составе сборной Казахстана на матч с Польшей

Третье подряд "поражение" от Узбекистана. Итоги ЧМ-2017 по боксу для Казахстана