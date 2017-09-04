Красивый гол Армении на шестой минуте не помог избежать разгрома в матче с Данией

Игра восьмого тура группы Е в Ереване завершилась со счетом 1:4. На шестой минуте Руслан Корян красивым ударом вывел хозяев вперед, но добиться положительного результата его команд не смогла. У датчан хет-трик оформил Томас Дилейни, отличившийся на 17-й, 82-й и 93-й минутах, а еще один гол на 29-й забил Кристиан Эриксен.

C 16 очками Дания возглавила таблицы группы Е, сместив Польшу, которая пока провела на матч меньше. Далее идут Черногория (13 очков), Румыния (9), Армения (6) и Казахстан (2).