Красивый гол Армении на шестой минуте не помог избежать разгрома в матче с Данией
Сборная Армении крупно проиграла Дании в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра восьмого тура группы Е в Ереване завершилась со счетом 1:4. На шестой минуте Руслан Корян красивым ударом вывел хозяев вперед, но добиться положительного результата его команд не смогла. У датчан
C 16 очками Дания возглавила таблицы группы Е, сместив Польшу, которая пока провела на матч меньше. Далее идут Черногория (13 очков), Румыния (9), Армения (6) и Казахстан (2).
|4.09.2017 19:00
|Отборочный турнир: Группа E
|Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Главные тренеры
|Артур Петросян
|Оге Харейде
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|5
|7
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Бобби Мэдден (Шотландия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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