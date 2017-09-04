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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30895938/
4 сентября 2017, 20:49 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Инфантино и Мутко примут участие в церемонии старта тура кубка мира по футболу

ТАСС, 4 сентября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и вице-премьер РФ Виталий Мутко примут участие в церемонии старта тура главного трофея чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Церемония пройдет 9 сентября на стадионе «Лужники», который примет семь матчей чемпионата мира, в том числе финал. Также в мероприятии примут участие мэр Москвы Сергей Собянин и чемпионы мира по футболу бразилец Бебето и француз Давид Трегезе. Кубок будет представлен в 24 российских городах и более 50 странах мира.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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