На подготовку «Крестовского» к ЧМ-2018 планируется потратить ещё 400 млн рублей
Глава комитета по строительству
Санкт-Петербурга Сергей Морозов сообщил, что на подготовку стадиона «Крестовский» к ЧМ-2018 по футболу потребуется ещё 400 млн рублей.
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«Сюда в том числе включены вопросы выноса медиацентра с пространства, которое требуется для размещения выкатного поля, демонтаж и монтаж нового сооружения. Мы этот вопрос проработали, он предварительно осмечен. Месторасположение медиацентра должно измениться, он будет перенесён в сторону двухуровневой парковки. Даже если клубу придётся менять газон перед чемпионатом мира, всё равно его лучше содержать в естественных условиях. Сейчас мы ждём мнения специалистов ФИФА и оргкомитета чемпионата о целесообразности замены газона, на них и будем опираться. Совещание с министерством спорта назначено на следующую неделю», — цитирует Морозова «Росбалт».
Глава комитета уточнил, что окончательное решение о переносе медиацентра до чемпионата мира пока не принято, просчитана лишь возможная стоимость этого процесса.
Стадион в
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