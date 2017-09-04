Озил: Надеюсь, сборная Германии покинет Россию с ещё одним кубком мира
Полузащитник сборной Германии Месут Озил поделился мыслями о шансах его национальной команды защитить титул чемпиона мира на мундиале в России, который пройдёт в 2018 году.
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«Чтобы стать чемпионом мира, нужно найти идеальный баланс. И, честно говоря, он у нас есть. У нас на каждом участке поля выступают игроки мирового класса. Также на чемпионате мира, который длится лишь месяц, нужен глубокий состав, ведь многие игроки будут травмироваться. Надеюсь, мы покинем Россию с ещё одним кубком мира», — цитирует Озила сайт Немецкого футбольного союза.
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