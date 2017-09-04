История встреч сборных Казахстана и Польши

Ранее сборные Казахстана и Польши встречались четыре раза. Одна встреча состоялась в рамках товарищеского матча, две — в рамках отборочного этапа чемпионата Европы и одна встреча в рамках квалификационного раунда чемпионата мира.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 4.09.2017, 21:45 -:- Польша Казахстан

6 июня 2003 года в Познане сборная Польши была сильнее Казахстана (3:0). В той встрече принимал участие тренер сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов.

7 октября 2006 года поляки в Алматы обыграли сборную Казахстана (1:0). Тогда ворота сборной Казахстана защищал Давид Лория.

13 октября 2007 года состоялся третий матч между командами. В Варшаве победу праздновали хозяева (3:1). В той игре также участия приняли Давид Лория и Кайрат Нурдаулетов.

Последняя игра между командами прошла ровно год назад в Астане. Встреча завершилась боевой ничьей — 2:2.