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4 сентября 2017, 12:22 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

История встреч сборных Казахстана и Польши

4 сентября в Варшаве (Польша) в рамках отборочного матча к чемпионату мира-2018 сборная Казахстана сыграет против команды Польши, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Ранее сборные Казахстана и Польши встречались четыре раза. Одна встреча состоялась в рамках товарищеского матча, две — в рамках отборочного этапа чемпионата Европы и одна встреча в рамках квалификационного раунда чемпионата мира.

6 июня 2003 года в Познане сборная Польши была сильнее Казахстана (3:0). В той встрече принимал участие тренер сборной Казахстана Кайрат Нурдаулетов.

7 октября 2006 года поляки в Алматы обыграли сборную Казахстана (1:0). Тогда ворота сборной Казахстана защищал Давид Лория.

13 октября 2007 года состоялся третий матч между командами. В Варшаве победу праздновали хозяева (3:1). В той игре также участия приняли Давид Лория и Кайрат Нурдаулетов.

Последняя игра между командами прошла ровно год назад в Астане. Встреча завершилась боевой ничьей — 2:2.

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