Лопетеги считает, что у сборной Испании должен быть собственный стадион

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«В субботу в матче с Италией мы ощутили поддержку болельщиков на прекрасной арене (матч проходил на «Сантьяго Бернабеу». — Прим. «Чемпионата»). Это была фантастическая ночь для нас. Болельщики, стадион — всё это положительно сказалось. Возможно, они сделали наших соперников менее уверенными. Например, когда вы играете на «Уэмбли» против Англии, вы чувствуете зависть — здоровую зависть. Но вы надеетесь на стадион, который даст вам толчок в трудный момент.

Свой стадион для сборной Испании? Это здоровый разговор. Как тренер, я смотрю на «Уэмбли» или «Стад де Франс» как на дом для национальных команд. Нужно стремиться к этому, — сказал Лопетеги в интервью Marca.