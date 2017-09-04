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4 сентября 2017, 12:10 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Лопетеги считает, что у сборной Испании должен быть собственный стадион

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги считает, что у национальной команды должен быть свой стадион, приводя в пример домашние арены сборных Англии и Франции.

Главный тренер сборной Испании Хулен <span class=error>Лопе</span><span class=stop>теги</span> считает что у национальной команды должен быть свой стадион приводя в пример домашние арены сборных Англии и Франции. Увеличить
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«В субботу в матче с Италией мы ощутили поддержку болельщиков на прекрасной арене (матч проходил на «Сантьяго Бернабеу». — Прим. «Чемпионата»). Это была фантастическая ночь для нас. Болельщики, стадион — всё это положительно сказалось. Возможно, они сделали наших соперников менее уверенными. Например, когда вы играете на «Уэмбли» против Англии, вы чувствуете зависть — здоровую зависть. Но вы надеетесь на стадион, который даст вам толчок в трудный момент.

Свой стадион для сборной Испании? Это здоровый разговор. Как тренер, я смотрю на «Уэмбли» или «Стад де Франс» как на дом для национальных команд. Нужно стремиться к этому, — сказал Лопетеги в интервью Marca.

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