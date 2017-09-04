Бородюк оценил потенциал Сейдахмета, Мужикова и предложение омолодить сборную

— Вам не кажется, что Серикжан Мужиков сейчас становится одним из лидеров сборной Казахстана?

— Мужиков — один из немногих казахстанских футболистов, который, действительно, показывает современный футбол. Не можем загадывать, что будет через два-три года, потому как футбольная карьера очень непредсказуема. Все может случиться. Поэтому ему хочется пожелать только здоровья и успеха. Сейчас он один из лидеров сборной. Здорово играет.

— А что скажете о Еркебулане Сейдахмете?

— У него есть хорошее качество — не боится идти в обыгрыш. Это еще идет из дворового футбола, когда в детском возрасте хочется обыграть двоих-троих. Правильно на поле открывается. Если ему будут доверять в клубе, то будет хорошо. Чем раньше начнет играть в мужской футбол, тем лучше. Уже к 20 годам может вырасти в качественного футболиста. Главное, чтобы не мешали травмы, а также продолжал правильно развиваться физически и тактически. Талантливый игрок.

— Есть футболисты, которые при вашем наблюдении сильно сдали?

— Когда была молодежная сборная, в которой еще играли Исламхан с Куатом, хорошее впечатление произвел Рудоссельский. Я тогда посещал ее игры на Мемориале Гранаткина. На тот период он был одним из самых талантливых защитников. Но видите, как у него складывается карьера — травмы. Вот появился еще один хороший защитник Вороговский, но и он «сломался». Футбольная судьба непредсказуема. В молодежной сборной и сейчас есть хорошие игроки. Сейчас мы их не выдергиваем, как это делалось раньше. Потому что понимаем, что у «молодежки» есть свои задачи. Сейчас она сыграла вничью 1:1 с Черногорией. Молодцы ребята. У них появляется психологическая уверенность. Посмотрим, как теперь сыграют с Францией.

— Как думаете, насколько возможно омолодить сборную со следующего года. Например, не вызывать в команду игроков, кому за 30?

— Это хорошая идея. Но ни одному тренеру не дадут работать на перспективу. Потому что критерий любой деятельности — результат. Для некоторых лучше играть плохо, но при этом выигрывать. И как я уже говорил, в молодежной сборной есть несколько хороших игроков, мы их присмотрели. Но вопрос в том, будут ли они играть в клубах. Ведь именно там молодежь должна расти. Игроки должны приходить в национальную команду из своих клубов подготовленными во всех аспектах.

Напомним, что матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 между Польшей и Казахстаном пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Варшаве. Начало — в 00:45 по времени Астаны. После семи туров поляки с 16 очками возглавляют группу Е. Подопечные Александра Бородюка с двумя баллами замыкают турнирную таблицу.