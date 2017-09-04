Красная машина. Бельгия первой из Европы вышла на ЧМ

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ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ.

Путевки на чемпионат мира в европейской части отбора по традиции оформляются дольше, чем где-либо еще — такой формат выхода из группы. Вот и получилось, что к сентябрю 2017-го лишь 4 команды (хозяева турнира не в счет) официально подтвердили бронь билетов в Россию на следующий год: Иран, Бразилия, Япония и Мексика. 3 сентября календарь был перевернут — первой европейской сборной, успешно прошедшей отбор, стала Бельгия.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа H, 3.09.2017, 21:45 1:2 Греция Бельгия

Лидеры группы H такой уверенной летящей походкой двигались от матча к матчу, что эта новость была лишь вопросом времени. Справедливости ради и не в обиду остальным участникам секстета стоит отметить — для такой талантливой, сбалансированной и мощной команды, как Бельгия, боснийцы, греки, эстонцы, киприоты и гибралтарцы — не соперники. В восьми сыгранных матчах бельгийцы одержали семь побед, лишь раз сыграв вничью, забили 35 мячей и пропустили 3, оставив чудовищные воспоминания об очных встречах командам Гибралтара, Эстонии и Боснии и Герцеговины.

Решающим для Бельгии стал воскресный гостевой поединок против Греции. 70 минут команды задумчиво всматривались в шахматную доску, а потом за 4 минуты разыграли партию — Фертонген забил на 70-й, натурализованный португалец Зека на 73-й сравнял, а еще через минуту Лукаку установил на табло итоговый счет — 2:1. Счет, благодаря которому Бельгия первой из европейцев вошла в список избранных.

ПРИВКУС ИРИСОК.

Успех Бельгии невозможно назвать случайным — эта команда строилась последние 5 лет, громко заявив о себе на бразильском чемпионате мира и неплохо выступив на прошлогоднем еврофоруме во Франции. Все эти годы со сборной работал Марк Вильмотс, но в прошлом августе, перед началом нового цикла, было объявлено о тренерской перестановке — в отбор на российское мировое первенство Бельгия отправилась с испанцем Роберто Мартинесом.

Бывший тренер «Суонси» и «Эвертона» был известен вниманием к молодым игрокам и грамотной работой с ними — его команды всегда отличала легкость и, отчасти, беззаботность, присущая молодости. То, что нужно для сборной, в которой средний возраст футболистов не превышает 26 лет. В результате бельгийцы с Мартинесом во главе действительно играючи прошлись по отборочному циклу, а одним из главных героев стал старый знакомый испанского тренера по ливерпульским «ирискам» Ромелу Лукаку.

Новоиспеченному «красному дьяволу» всего 24 года, а он уже этой осенью может стать лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии: на его счету сейчас 27 мячей — до Бернара Ворхофа, главного бельгийского игрока 30-х годов, и Поля ван Химста, блиставшего в 60-х-70-х (у обоих — по 30 голов за сборную), рукой подать.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ.

Сборная Бельгии наполнена невероятными талантами, вместе образующими очень опасную смесь. Эден Азар, Кевин Де Брюйне, Янник Феррейра-Карраско, Лукаку — можно перечислить весь состав и быть уверенным, что каждый игрок достоин упоминания. Самые возрастные и опытные футболисты играют в защите — Компани, Фертонген, Алдервейрелд, остальные линии парят над полем на своих молодых крыльях. При этом одно юное поколение бельгийцев тут же готовит почву для следующего — на скамейке запасных у Мартинеса уже ждут своего часа Миши Батшуайи, Торган Азар, Юри Тилеманс и др.

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА.

Чемпионат мира в России станет для Бельгии 13-м в истории национальной команды. Лучшим результатом по сей день остается 4-е место в Мексике-86, когда бельгийцы вышли из группы, не пустили в четвертьфинал сборную СССР, которой не помог хет-трик Игоря Беланова, на пути в полуфинал остановили в серии пенальти испанцев и уже собирались совершить невозможное, но попали под каток Диего Марадоны и Аргентины, мчавшихся к своему второму чемпионскому титулу. 0:2 в полуфинале с южноамериканцами и 2:4 в игре за 3-е место против французов — и страна все равно встречала своих игроков как героев.

Еще одна яркая вспышка случилась совсем недавно, в Бразилии. Тогда молодость, задор и слаженная игра позволили бельгийцам не просто выйти из группы, а добраться до четвертьфинала, где их с огромным трудом остановила Аргентина с Месси во главе.

Наблюдая за работой Мартинеса и тем подбором игроков, которым обладает сборная Бельгии сейчас, есть все основания полагать, что результат 1986 года вполне может быть повторен. А там, кто знает — почему бы не совершить то самое давно запланированное невозможное?