Красная машина. Бельгия первой из Европы вышла на ЧМ
Что нужно знать об одной из самых талантливых сборных последних лет.
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ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ.
Путевки на чемпионат мира в европейской части отбора по традиции оформляются дольше, чем
Лидеры группы H такой уверенной летящей походкой двигались от матча к матчу, что эта новость была лишь вопросом времени. Справедливости ради и не в обиду остальным участникам секстета стоит отметить — для такой талантливой, сбалансированной и мощной команды, как Бельгия, боснийцы, греки, эстонцы, киприоты и гибралтарцы — не соперники. В восьми сыгранных матчах бельгийцы одержали семь побед, лишь раз сыграв вничью, забили 35 мячей и пропустили 3, оставив чудовищные воспоминания об очных встречах командам Гибралтара, Эстонии и Боснии и Герцеговины.
Решающим для Бельгии стал воскресный гостевой поединок против Греции. 70 минут команды задумчиво всматривались в шахматную доску, а потом за 4 минуты разыграли партию — Фертонген забил на 70-й, натурализованный португалец Зека на 73-й сравнял, а еще через минуту Лукаку установил на табло итоговый счет — 2:1. Счет, благодаря которому Бельгия первой из европейцев вошла в список избранных.
ПРИВКУС ИРИСОК.
Успех Бельгии невозможно назвать случайным — эта команда строилась последние 5 лет, громко заявив о себе на бразильском чемпионате мира и неплохо выступив на прошлогоднем еврофоруме во Франции. Все эти годы со сборной работал Марк Вильмотс, но в прошлом августе, перед началом нового цикла, было объявлено о тренерской перестановке — в отбор на российское мировое первенство Бельгия отправилась с испанцем Роберто Мартинесом.
Бывший тренер «Суонси» и «Эвертона» был известен вниманием к молодым игрокам и грамотной работой с ними — его команды всегда отличала легкость и, отчасти, беззаботность, присущая молодости. То, что нужно для сборной, в которой средний возраст футболистов не превышает 26 лет. В результате бельгийцы с Мартинесом во главе действительно играючи прошлись по отборочному циклу, а одним из главных героев стал старый знакомый испанского тренера по ливерпульским «ирискам» Ромелу Лукаку.
Новоиспеченному «красному дьяволу» всего 24 года, а он уже этой осенью может стать лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии: на его счету сейчас 27 мячей — до Бернара Ворхофа, главного бельгийского игрока 30-х годов, и Поля ван Химста, блиставшего в 60-х-70-х (у обоих — по 30 голов за сборную), рукой подать.
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ.
Сборная Бельгии наполнена невероятными талантами, вместе образующими очень опасную смесь. Эден Азар, Кевин Де Брюйне, Янник
ЧЕРТОВА ДЮЖИНА.
Чемпионат мира в России станет для Бельгии 13-м в истории национальной команды. Лучшим результатом по сей день остается 4-е место в Мексике-86, когда бельгийцы вышли из группы, не пустили в четвертьфинал сборную СССР, которой не помог
Еще одна яркая вспышка случилась совсем недавно, в Бразилии. Тогда молодость, задор и слаженная игра позволили бельгийцам не просто выйти из группы, а добраться до четвертьфинала, где их с огромным трудом остановила Аргентина с Месси во главе.
Наблюдая за работой Мартинеса и тем подбором игроков, которым обладает сборная Бельгии сейчас, есть все основания полагать, что результат 1986 года вполне может быть повторен. А там, кто знает — почему бы не совершить то самое давно запланированное невозможное?
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