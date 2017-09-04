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4 сентября 2017, 11:47 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Красная машина. Бельгия первой из Европы вышла на ЧМ

Что нужно знать об одной из самых талантливых сборных последних лет.

Что нужно знать об одной из самых талантливых сборных последних лет. Увеличить
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ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ.

Путевки на чемпионат мира в европейской части отбора по традиции оформляются дольше, чем где-либо еще — такой формат выхода из группы. Вот и получилось, что к сентябрю 2017-го лишь 4 команды (хозяева турнира не в счет) официально подтвердили бронь билетов в Россию на следующий год: Иран, Бразилия, Япония и Мексика. 3 сентября календарь был перевернут — первой европейской сборной, успешно прошедшей отбор, стала Бельгия.

Лидеры группы H такой уверенной летящей походкой двигались от матча к матчу, что эта новость была лишь вопросом времени. Справедливости ради и не в обиду остальным участникам секстета стоит отметить — для такой талантливой, сбалансированной и мощной команды, как Бельгия, боснийцы, греки, эстонцы, киприоты и гибралтарцы — не соперники. В восьми сыгранных матчах бельгийцы одержали семь побед, лишь раз сыграв вничью, забили 35 мячей и пропустили 3, оставив чудовищные воспоминания об очных встречах командам Гибралтара, Эстонии и Боснии и Герцеговины.

Решающим для Бельгии стал воскресный гостевой поединок против Греции. 70 минут команды задумчиво всматривались в шахматную доску, а потом за 4 минуты разыграли партию — Фертонген забил на 70-й, натурализованный португалец Зека на 73-й сравнял, а еще через минуту Лукаку установил на табло итоговый счет — 2:1. Счет, благодаря которому Бельгия первой из европейцев вошла в список избранных.

ПРИВКУС ИРИСОК.

Успех Бельгии невозможно назвать случайным — эта команда строилась последние 5 лет, громко заявив о себе на бразильском чемпионате мира и неплохо выступив на прошлогоднем еврофоруме во Франции. Все эти годы со сборной работал Марк Вильмотс, но в прошлом августе, перед началом нового цикла, было объявлено о тренерской перестановке — в отбор на российское мировое первенство Бельгия отправилась с испанцем Роберто Мартинесом.

Бывший тренер «Суонси» и «Эвертона» был известен вниманием к молодым игрокам и грамотной работой с ними — его команды всегда отличала легкость и, отчасти, беззаботность, присущая молодости. То, что нужно для сборной, в которой средний возраст футболистов не превышает 26 лет. В результате бельгийцы с Мартинесом во главе действительно играючи прошлись по отборочному циклу, а одним из главных героев стал старый знакомый испанского тренера по ливерпульским «ирискам» Ромелу Лукаку.

Новоиспеченному «красному дьяволу» всего 24 года, а он уже этой осенью может стать лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии: на его счету сейчас 27 мячей — до Бернара Ворхофа, главного бельгийского игрока 30-х годов, и Поля ван Химста, блиставшего в 60-х-70-х (у обоих — по 30 голов за сборную), рукой подать.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ.

Сборная Бельгии наполнена невероятными талантами, вместе образующими очень опасную смесь. Эден Азар, Кевин Де Брюйне, Янник Феррейра-Карраско, Лукаку — можно перечислить весь состав и быть уверенным, что каждый игрок достоин упоминания. Самые возрастные и опытные футболисты играют в защите — Компани, Фертонген, Алдервейрелд, остальные линии парят над полем на своих молодых крыльях. При этом одно юное поколение бельгийцев тут же готовит почву для следующего — на скамейке запасных у Мартинеса уже ждут своего часа Миши Батшуайи, Торган Азар, Юри Тилеманс и др.

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА.

Чемпионат мира в России станет для Бельгии 13-м в истории национальной команды. Лучшим результатом по сей день остается 4-е место в Мексике-86, когда бельгийцы вышли из группы, не пустили в четвертьфинал сборную СССР, которой не помог хет-трик Игоря Беланова, на пути в полуфинал остановили в серии пенальти испанцев и уже собирались совершить невозможное, но попали под каток Диего Марадоны и Аргентины, мчавшихся к своему второму чемпионскому титулу. 0:2 в полуфинале с южноамериканцами и 2:4 в игре за 3-е место против французов — и страна все равно встречала своих игроков как героев.

Еще одна яркая вспышка случилась совсем недавно, в Бразилии. Тогда молодость, задор и слаженная игра позволили бельгийцам не просто выйти из группы, а добраться до четвертьфинала, где их с огромным трудом остановила Аргентина с Месси во главе.

Наблюдая за работой Мартинеса и тем подбором игроков, которым обладает сборная Бельгии сейчас, есть все основания полагать, что результат 1986 года вполне может быть повторен. А там, кто знает — почему бы не совершить то самое давно запланированное невозможное?

Сборная Бельгии
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