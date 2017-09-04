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4 сентября 2017, 11:28 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Сборная Японии отправилась на тренировку в Саудовской Аравии на такси

Сборная Японии отправилась на тренировку в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией, который состоится 5 сентября, на такси.

Об этом сообщает Kyodo.

Автобус, который должен был встречать японскую делегацию застрял в пробке, в результате чего команде пришлось добираться на тренировку на такси. Несмотря на такую поездку вратарь сборной Японии Эйдзи Кавасима в беседе с журналистами отметил, что в этом нет ничего плохого.

«Это была приятная поездка, нет ничего плохого в том, чтобы впервые испытать что-то подобное. Не думаю, что тут был какой-то злой умысел. Нужно сосредоточиться на подготовке к матчу», — сказал Кавасима.

Напомним, что сборная Японии уже гарантировала себе место на чемпионате мира, который в 2018 году пройдёт в России.

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