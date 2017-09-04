Сборная Японии отправилась на тренировку в Саудовской Аравии на такси
Сборная Японии отправилась на тренировку в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией, который состоится 5 сентября, на такси.
Об этом сообщает Kyodo.
Автобус, который должен был встречать японскую делегацию застрял в пробке, в результате чего команде пришлось добираться на тренировку на такси. Несмотря на такую поездку вратарь сборной Японии Эйдзи Кавасима в беседе с журналистами отметил, что в этом нет ничего плохого.
«Это была приятная поездка, нет ничего плохого в том, чтобы впервые испытать
Напомним, что сборная Японии уже гарантировала себе место на чемпионате мира, который в 2018 году пройдёт в России.
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