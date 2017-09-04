Сборная Японии отправилась на тренировку в Саудовской Аравии на такси

Об этом сообщает Kyodo.

Автобус, который должен был встречать японскую делегацию застрял в пробке, в результате чего команде пришлось добираться на тренировку на такси. Несмотря на такую поездку вратарь сборной Японии Эйдзи Кавасима в беседе с журналистами отметил, что в этом нет ничего плохого.

«Это была приятная поездка, нет ничего плохого в том, чтобы впервые испытать что-то подобное. Не думаю, что тут был какой-то злой умысел. Нужно сосредоточиться на подготовке к матчу», — сказал Кавасима.

Напомним, что сборная Японии уже гарантировала себе место на чемпионате мира, который в 2018 году пройдёт в России.