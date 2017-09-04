Ракитич не поможет сборной Хорватии в матче с Турцией
Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич пропустит ближайший матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Турцией.
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Видимо, что-то случилось...
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б этом говорится на официальной странице Хорватского футбольного союза в «Твиттере».
«По рекомендации врача
Матч Турция — Хорватия состоится 5 сентября. После семи туров сборная Хорватии занимает в группе I первое место, опережая идущую второй Украину на два очка. Турция, набрав 11 пунктов, расположилась на 4-й строчке.
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