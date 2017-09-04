Ракитич не поможет сборной Хорватии в матче с Турцией

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б этом говорится на официальной странице Хорватского футбольного союза в «Твиттере».

«По рекомендации врача из-за проблем с подколенным сухожилием Ракитич не отправится с командой в Турцию», — говорится в сообщении.

Матч Турция — Хорватия состоится 5 сентября. После семи туров сборная Хорватии занимает в группе I первое место, опережая идущую второй Украину на два очка. Турция, набрав 11 пунктов, расположилась на 4-й строчке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">Na preporuku liječnika, zbog lakše ozljede zadnje lože i malo vremena do utakmice, <a href="https://twitter.com/ivanrakitic">@ivanrakitic</a> nije otputovao u Tursku. <a href="https://twitter.com/hashtag/EuroQualifiers?src=hash">#EuroQualifiers</a></p>— HNS | CFF (@HNS_CFF) <a href="https://twitter.com/HNS_CFF/status/904606524546437120">4 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>