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4 сентября 2017, 11:18 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Ракитич не поможет сборной Хорватии в матче с Турцией

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич пропустит ближайший матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Турцией.

Полузащитник Барселоны и сборной Хорватии Иван <span class=error>Ракитич</span> пропустит ближайший матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Турцией. Увеличить
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б этом говорится на официальной странице Хорватского футбольного союза в «Твиттере».

«По рекомендации врача из-за проблем с подколенным сухожилием Ракитич не отправится с командой в Турцию», — говорится в сообщении.

Матч Турция — Хорватия состоится 5 сентября. После семи туров сборная Хорватии занимает в группе I первое место, опережая идущую второй Украину на два очка. Турция, набрав 11 пунктов, расположилась на 4-й строчке.

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