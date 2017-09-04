Речь шла о том, чтобы разрушать атаки белорусов и начинать свои из глубины поля. Это нам хорошо удалось. Начали, правда, довольно паршиво, зато потом освоились и сыграли надежно. Сделали то, что должны были. 4:0 — отличный результат.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа A, 3.09.2017, 19:00 0:4 Беларусь Швеция

Взяли заслуженные три очка. Было приятно реабилитироваться таким образом перед болельщиками за проигрыш Болгарии. Если честно, не стоит зацикливаться на том поражении. Я стараюсь не переживать из-за плохого матча: всегда будут новые. И я знаю свой потенциал и потенциал нашей команды.

Поэтому не могу сказать, что чувствовал себя подавленным или долго обдумывал те события. Нужно просто выходить на поле и получать удовольствие. Вы должны наслаждаться процессом, и я поступаю так всегда — хорошо это или плохо. Обидно ли за то, что мне не доверили бить пенальти? Тренер выбрал другого исполнителя — не конец света.

Забавно было понаблюдать за тем, как старик Гранквист забьет (улыбается. — Прим.).