Эмиль Форсберг: Начали довольно паршиво, зато потом освоились и сыграли надежно. Сделали то, что должны были. 4:0 — отличный результат
Один из героев встречи Беларусь — Швеция (0:4) Эмиль Форсберг признался сайту vt.se, что получал наслаждение от происходящего.
Речь шла о том, чтобы разрушать атаки белорусов и начинать свои из глубины поля. Это нам хорошо удалось. Начали, правда, довольно паршиво, зато потом освоились и сыграли надежно. Сделали то, что должны были. 4:0 — отличный результат.
Взяли заслуженные три очка. Было приятно реабилитироваться таким образом перед болельщиками за проигрыш Болгарии. Если честно, не стоит зацикливаться на том поражении. Я стараюсь не переживать
Поэтому не могу сказать, что чувствовал себя подавленным или долго обдумывал те события. Нужно просто выходить на поле и получать удовольствие. Вы должны наслаждаться процессом, и я поступаю так всегда — хорошо это или плохо. Обидно ли за то, что мне не доверили бить пенальти? Тренер выбрал другого исполнителя — не конец света.
Забавно было понаблюдать за тем, как старик Гранквист забьет (улыбается. — Прим.).
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