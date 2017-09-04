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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30888311/
4 сентября 2017, 10:41 | Футбол: Чемпионат мира | Прессбол

Эмиль Форсберг: Начали довольно паршиво, зато потом освоились и сыграли надежно. Сделали то, что должны были. 4:0 — отличный результат

Один из героев встречи Беларусь — Швеция (0:4) Эмиль Форсберг признался сайту vt.se, что получал наслаждение от происходящего.

Речь шла о том, чтобы разрушать атаки белорусов и начинать свои из глубины поля. Это нам хорошо удалось. Начали, правда, довольно паршиво, зато потом освоились и сыграли надежно. Сделали то, что должны были. 4:0 — отличный результат.

Взяли заслуженные три очка. Было приятно реабилитироваться таким образом перед болельщиками за проигрыш Болгарии. Если честно, не стоит зацикливаться на том поражении. Я стараюсь не переживать из-за плохого матча: всегда будут новые. И я знаю свой потенциал и потенциал нашей команды.

Поэтому не могу сказать, что чувствовал себя подавленным или долго обдумывал те события. Нужно просто выходить на поле и получать удовольствие. Вы должны наслаждаться процессом, и я поступаю так всегда — хорошо это или плохо. Обидно ли за то, что мне не доверили бить пенальти? Тренер выбрал другого исполнителя — не конец света.

Забавно было понаблюдать за тем, как старик Гранквист забьет (улыбается. — Прим.).

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