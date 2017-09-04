Напомним, 13 октября 2007 года в рамках квалификации ЕВРО-2008 Польша принимала на своем поле сборную Казахстана.

На стадионе «Легия» команда Арно Пайперса уже в первом тайме на 20-й минуте открыла счет после шикарной атаки Сергея Ларина. Гол на свой лицевой счет записал Дмитрий Бяков. Все шло к тому, что сборная Казахстана должна была увеличить счет в матче, как неожиданно для всех на арене погас свет. Стадион окутала беспросветная тьма.

Около получаса потребовалось принимающей стороне для того, чтобы восстановить условия для возобновления игры. Отметим, тот матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.