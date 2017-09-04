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4 сентября 2017, 9:58 | Футбол: Чемпионат мира | Prosports.kz

Польша — Казахстан: на стадионе в Варшаве вновь проблемы со светом

На стадионе «Национальный» в Варшаве перед матчем Польша-Казахстан вновь проблемы со светом, передает корреспондент Prosports.kz.

Напомним, 13 октября 2007 года в рамках квалификации ЕВРО-2008 Польша принимала на своем поле сборную Казахстана.

На стадионе «Легия» команда Арно Пайперса уже в первом тайме на 20-й минуте открыла счет после шикарной атаки Сергея Ларина. Гол на свой лицевой счет записал Дмитрий Бяков. Все шло к тому, что сборная Казахстана должна была увеличить счет в матче, как неожиданно для всех на арене погас свет. Стадион окутала беспросветная тьма.

Около получаса потребовалось принимающей стороне для того, чтобы восстановить условия для возобновления игры. Отметим, тот матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

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Новости Чемпионата мира

Польша — Казахстан. В орлином гнезде

Польша — Казахстан. В орлином гнезде

Сентябрьскую часть своих отборочных испытаний национальная сборная Казахстана продолжает и завершает в Варшаве. После фиаско, которое главная команда нашей страны потерпела в домашнем рандеву с черногорцами, только чудо поможет ей не остаться на последнем месте в квалификационной группе. Но чтобы оно стало возможным, казахстанцам необходимо не остаться с пустыми руками в выездных матчах с Польшей и Румынией.
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