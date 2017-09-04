День карлика. Как Люксембург шокировал Францию

Бельгия бронирует билеты в Россию

Вслед за Бразилией, Ираном, Японией и Мексикой определился первый европейский участник чемпионата мира, прошедший квалификацию.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа H, 3.09.2017, 21:45 1:2 Греция Бельгия

Бельгийцы подстрелили двух зайцев сразу — победили самого неудобного по стилю игры соперника в группе и выбили из борьбы прямого конкурента. Однако матч в Пирее «красным дьяволам» давался очень сложно: Греция оборонялась очень глубоко и почти всей командой (схематично построение выглядело как 6−2−2, модное нынче), а при атаках пользовалась слабостями бельгийских латералей, Менье и Карраско. Менье дал родиться самому опасному моменту первого тайма, не накрыв дальний удар Стафилидиса в штангу, а Карраско не накрыл греческого португальца Зеку, когда «эллины» забивали свой мяч.

Бельгии повезло дважды — взломать массированную оборону и сразу добавить, как только соперник поднял голову. Дальний удар Яна Вертонгена с отскоком от газона стал неожиданностью для всех: защитники не успели накрыть, вратарь — среагировать. А в следующей же атаке после гола Зеки забил Ромелу Лукаку. В фирменном стиле, после фланговой подачи Менье. Теперь Бельгия точно с нами, а Греция даже не первая в очереди на стыковые матчи: судьба второго места в группе теперь в руках боснийцев.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа A, 3.09.2017, 19:00 3:1 Нидерланды Болгария

Стычка «Спартака» в Амстердаме: Промес побеждает Попова

Известный голландский аналитик Сандер Эйтсма — возможно, вы знаете его как отца карт передач 11tegen11, — после 0:4 от Франции чётко очертил причины поражения: ментальность и неспособность держать темп. В характере нынешняя Болгария, пожалуй, даст фору раздавленному апельсину, но темпово даже такая голландская сборная смотрится качественнее. Пока болгары думали, как адаптироваться к игре Винса Янссена спиной к чужим воротам, к голландской подстраховке, к смещениям Арьена Роббена (ой, никак же), голландцы разрывали защиту соперника симпатичными комбинациями.



Ивелин Попов, играющий у Петара Хубчева «ложную девятку», забил свой мяч хитрой подачей со штрафного, но в остальное время создавал ощущение, что для сборной Болгарии он и лидер ложный. Зато Квинси Промес поучаствовал во всех трёх голевых атаках «оранжевых». В первой помог довести мяч до умницы Дейли Блинда, сделавшего точный прострел с фланга на Дэви Прёппера. Во второй сделал предголевой пас на того же Блинда. В третьей сам выдал ассист, вспомнив традиционную ситуацию в атаке «Спартака»: получил мяч на левом краю штрафной, вытянул на себя защитников и забросил в центр, где Прёппер остался совсем один.



Ситуация в группе теперь запутана до предела. Даже при кризисе национального футбола, даже с Диком Адвокатом, который никак не успокоится и не уйдёт на пенсию, «оранжевые» способны пробиться в стыковые матчи ЧМ-2018. Ключевой матч будет через месяц, 10 октября — Нидерланды сыграют со Швецией, и голландцы снова окажутся припёртыми к стенке.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа B, 3.09.2017, 19:00 1:0 Фарерские острова Андорра

Фарерские острова ближе к лучшему результату в истории

Год назад я рассказывал о сборной Фарерских островов, чьи функционеры и лидеры в точности повторяют путь исландских соседей. На Фарерах начинают строить крытые поля, молодые игроки перестают бояться уезжать в заграничные юношеские команды, а лидеры сборной оставляют подработки ради основной профессии — Гуннар Нильсен и Йоан Симун Эдмундссон даже не понимают, как зарабатывать деньги на ловле рыбы или продаже пирожков. Тогда из состава Фарер выпал один из сильнейших форвардов страны, Гилли Ролантссон — сильное звание, правда же? «Мяч попал мне в голову, и я всё забыл. В перерыве сказал, что мне нужны две таблетки от головной боли. Боль наступала медленно, начало тошнить на глазах у остальных. Голова смертельно болела неделю, я вынужден был сказать “нет” сборной», — рассказывал Ролантссон.

Гилли — ещё один фарерский футболист голубых кровей, в 15 лет уезжавший расти в «Абердин», и против другого карлика его умения понадобились. Фареры играли с Андоррой примитивнее, чем играют в матчах ПФЛ, бомбардируя штрафную подачами со всех возможных дистанций, и после очередного навеса Ролантссон поймал скидку партнёра, бравого охранника Фродо Беньяминсена, и попал в угол. Благодаря Гилли Фарерские острова почти наверняка закончат квалификацию четвёртыми — такого с командой архипелага не было никогда.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа A, 3.09.2017, 21:45 0:0 Франция Люксембург

Франция не забивает Люксембургу. Дома!

И всё-таки в номинации «Лучший карлик месяца» бравый Люксембург — безоговорочно лучший. Дорожите такими историями, как минувшим вечером: сборная, игроки которой до сих пор совмещают футбольную ставку с банковской работой, приезжает в гости к вице-чемпиону Европы и костьми ложится, чтобы не проиграть. Вратарь Люксембурга Жонатан Жубер проводил прощальный матч в сборной, и вся команда решила подарить ему на финиш карьеры два «сухаря» подряд.

Франция не обыграла Люксембург впервые с 1914-го, когда Шарль де Голль был ещё простым солдатом — и понятно, что для таких 0:0 должно было совпасть всё. Невероятно самоотверженная игра люксембургских защитников, везение, две перекладины, выносы с линии ворот, недооценка и расслабленные улыбки, сменяющиеся вспышками гнева к финальному свистку. Всё соединилось в один пазл. Но минуте к 70-й ничья уже выглядела реальной — ребята Дидье Дешама не могли придумать ничего необычного, сваливаясь на подачи и застревая в залитом бетоном пространстве перед штрафной.

3−30 по ударам — цифры, отражающие картину игры, но выиграть матч мог и Люксембург. Свежий Жерсон Родригес смог наладить контригру люксов и создал два острейших момента. И если его свидание с Уго Льорисом через центр прервал лайнсмен, углядев офсайд (которого не было), то разрыв Косельни на фланге закончился входом в штрафную и умным ударом… в штангу. Просто представьте, что Люксембург, даже спрессованный и максимально прижатый к воротам, имел осязаемый шанс выиграть у Франции — и восхититесь этими самоотверженными мужиками.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа A, 3.09.2017, 19:00 0:4 Беларусь Швеция

Беларусь именно там, где её ищут собственные игроки