Михаил Гурман: Многие игроки в сборной Казахстана просто остановились в своем росте

Об этом корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz поинтересовался у ветерана отечественного футбола Михаила Гурмана.



— Наставник сборной Казахстана Александр Бородюк перед матчем в Варшаве заявлял, что по сравнению с последним матчем против Черногории в команде произойдут изменения. На Ваш взгляд, какие перестановки нужно сделать в составе?

— В составе нашей команды нет звезд, — по сути, все собранные игроки примерно одного уровня, поэтому даже при ротации состава не думаю, что это приведет к большим положительным сдвигам. Большого выбора у Александра Бородюка нет, и так как казахстанской сборной уже ничего не светит в этом отборочном цикле, то где-то надо дать попробовать проявить себя молодым игрокам. Говорить, что у футболистов сборной Казахстана не хватает опыта международных встреч, считаю неправильным. За последние годы наша национальная дружина провела немало встреч в отборочных турнирах с сильными европейскими командами, это касается и той же «Астаны», казахстанские игроки которой ежегодно сражаются в еврокубках с сильными клубами. Просто многие футболисты в нашей сборной остановились в своем росте, и у них нет никакого прогресса.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 1.09.2017, 19:00 0:3 Казахстан Черногория





— После матча с Черногорией стоит доверить пост номер один Давиду Лории?

— В матче с Черногорией он, в целом, отыграл неплохо. Где-то, возможно, были ошибки голкипера при стандартах, — все-таки, он капитан и вратарь, и должен руководить при этих розыгрышах расстановкой своих защитников. А так, конкуренция среди голкиперов в нашей сборной присутствует, и наставнику нужно выбирать на матч того стража ворот, кто будет лучше подготовлен на данный момент.



— Чем опасна, прежде всего, польская команда?

— Это крепкая европейская сборная высокого уровня, и она сильна, прежде всего, командной игрой своих футболистов.



— Уровень поляков выше, чем казахстанцев. Как, по Вашему, нужно действовать на поле нашей сборной, чтоб суметь отобрать очки у хозяев?

— В этой игре нашей команде ни в коем случае не нужно открываться. С поляками, да еще при том, что игра будет проходить на поле соперника, нужно закрыться и действовать от обороны. При игре в открытый футбол мы ничего не сможем противопоставить хозяевам, поэтому надо внимательно действовать в защите и искать удачи у чужих ворот на контратаках. Главное, не допускать тех грубых ошибок, которые были у команды в матче с Черногорией, — польские футболисты сразу накажут за это. Сейчас нашей команде терять в этом отборочном цикле уже нечего. Поэтому надо выходить и играть, прежде всего, за свою страну, в майке которой ты находишься на поле, выкладываться полностью в каждом моменте.



— Результат первого матча между этими командами, завершившегося вничью, может повлиять на наших игроков положительно? Все-таки, хоть игра и проходила на искусственном газоне в Астане, но казахстанцы не уступили и сумели дважды поразить ворота поляков.

— Нет, не думаю, что это даст нашим футболистам дополнительную мотивацию в предстоящей игре. Все-таки, тот матч проходил год назад, да еще на нашем поле, поэтому по его результату нельзя говорить, что это нам как-то поможет в плане психологии. Наоборот, — польские футболисты хотят доказать случайность той ничьи и также имеют большое желание взять реванш за поражение «Легии» от «Астаны» в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов УЕФА.



— После поражения в своей последней встрече отрыв поляков в турнирной таблице над датчанами, а также над Черногорией сократился до трех очков, что обострило борьбу за выход в финальную часть чемпионата Мира. Теперь перед матчем с Казахстаном хозяева понимают, что допустить осечки в этой игре нельзя. Это на руку нашей сборной?

— Вот это может помочь казахстанским игрокам. Понятно, что поляки будут играть только на победу, ведь перед ними сейчас большая ответственность за результат в матче, а это, конечно, давит на польских футболистов психологически, ведь неудача может повлиять на итоговый результат отборочного цикла.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 4.09.2017, 21:45 -:- Польша Казахстан





— Кто еще представляет в польской дружине большую угрозу нашей команде помимо Роберта Левандовски?

— У поляков много игроков, которые выступают в хороших европейских чемпионатах, но звезда в команде одна — именно Левандовски. Другие футболисты примерно одного уровня, и, как я уже говорил, нужно у них отметить, прежде всего, командную игру.



— Казахстанской сборной осталось провести в отборочном турнире три игры. Помимо матча с Польшей предстоят поединки в Румынии и на своем поле с Арменией. Как считаете, наша команда сможет одержать хотя бы одну победу в этом отборочном цикле?

— Считаю, что наша команда вполне может переиграть на своем поле армянскую дружину. Казахстан и Армения — команды одного уровня, и наши футболисты, играя на своем поле, просто обязаны будут побеждать этих соперников.



— Можно ли сейчас говорить, что Александр Бородюк не справился и так и не смог поставить казахстанской команде игру?

— Возможно, Александру Бородюку не хватило времени, чтобы добиться того, что он хотел видеть в игре казахстанской сборной. Да, в команде собраны сейчас самые сильные футболисты в Казахстане, но нужно постоянно просматривать матчи национального чемпионата в поисках новых игроков. К примеру, на таком поединке, как «Кайрат» — «Астана», наставник национальной сборной страны, считаю, должен присутствовать, — но я его на этой игре не видел. Также, возможно мы всегда торопимся со сменой главного тренера первой сборной. Вот был Юрий Красножан, под руководством которого уже было видение игры, которую он стремился привить сборной Казахстана. Но наставника решили поменять, а надо было дать ему еще поработать, ведь у специалиста уже получалось налаживать игру команды. Постоянная чехарда с главными тренерами не приводит к хорошему, — каждый, кто приходит на этот пост, имеет свое видение игры, подбирает нужных ему игроков, и эти постоянные изменения не дают никакого результата.