Игорь Криушенко: Хочется провалиться от стыда
Главный тренер национальной сборной Белоруссии Игорь Криушенко прокомментировал поражение от Швеции (0:4) в матче европейской квалификации ЧМ-2018.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Честно говоря, здесь много не скажешь, — приводит слова Криушенко официальный сайт Федерации футбола Белоруссии. — Хочется провалиться от стыда. Не знаю, какое чувство у людей, которые это сделали. Но я чувствую стыд, потому что воспитан так.
Игроки сборной не должны такие чудовищные ошибки допускать. Они нас прибили и все закончилось. Не могу сказать, что у ребят не было желания, им хотелось после Люксембурга сыграть достойно. Но то что сотворили — ни в какие ворота не лезет.
Главные тренеры
|Игорь Криушенко
|Янне Андерссон
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|15
|5
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter