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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30885396/
4 сентября 2017, 1:14 | Футбол: Чемпионат мира | Советский спорт

Игорь Криушенко: Хочется провалиться от стыда

Главный тренер национальной сборной Белоруссии Игорь Криушенко прокомментировал поражение от Швеции (0:4) в матче европейской квалификации ЧМ-2018.

Главный тренер национальной сборной Белоруссии Игорь Криушенко прокомментировал поражение от Швеции (0:4) в матче европейской квалификации ЧМ-2018. Увеличить
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— Честно говоря, здесь много не скажешь, — приводит слова Криушенко официальный сайт Федерации футбола Белоруссии. — Хочется провалиться от стыда. Не знаю, какое чувство у людей, которые это сделали. Но я чувствую стыд, потому что воспитан так.

Игроки сборной не должны такие чудовищные ошибки допускать. Они нас прибили и все закончилось. Не могу сказать, что у ребят не было желания, им хотелось после Люксембурга сыграть достойно. Но то что сотворили — ни в какие ворота не лезет.

3.09.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа A Борисов-Арена
Беларусь 0:4 Швеция
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Игорь Криушенко Янне Андерссон
Голы
  Эмиль Форсберг 18′
  Кристоффер Нюман 24′
  Маркус Берг 37′
  Андреас Гранквист 84′
Составы
Сергей Черник  
Александр Сачивко  
Михаил Сиваков  
Игорь Бурко  
67′ Егор Филипенко (к)  
86′ Никита Корзун  
Алексей Риос  
Антон Сарока  
61′ Сергей Баланович  
Павел Савицкий  
45′ Павел Нехайчик  
Станислав Драгун  
78′ Николай Сигневич  
Артем II Быков  
  Робин Ольсен
  Виктор Линделеф
  Людвиг Аугустинссон
  Андреас Гранквист (к)
  Микаэль Лустиг
  Себастьян Ларссон
  Эмиль Форсберг
  Кристоффер Нюман 30′
  Джимми Дурмаз 67′
  Виктор Классон
  Якоб Юханссон 69′
  Густав Свенссон
  Маркус Берг 85′
  Исаак Телин
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
15 Фолы 15
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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