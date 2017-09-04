Игорь Криушенко: Хочется провалиться от стыда

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— Честно говоря, здесь много не скажешь, — приводит слова Криушенко официальный сайт Федерации футбола Белоруссии. — Хочется провалиться от стыда. Не знаю, какое чувство у людей, которые это сделали. Но я чувствую стыд, потому что воспитан так.

Игроки сборной не должны такие чудовищные ошибки допускать. Они нас прибили и все закончилось. Не могу сказать, что у ребят не было желания, им хотелось после Люксембурга сыграть достойно. Но то что сотворили — ни в какие ворота не лезет.