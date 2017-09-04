Сборная Португалии минимально обыграла Венгрию, Швейцария разгромила Латвию
В матче 8-го тура группы B европейской квалификации чемпионата мира—2018 сборная Португалии в гостях обыграла с минимальным счётом команду Венгрии.
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Хозяева на 30-й минуте остались вдесятером — Тамаш Прискин. Единственный гол в начале второго тайма забил Андре Силва, которому ассистировал Криштиану Роналду. Венгры лишились шансов попасть в финальную стадию мундиаля.
В другом матче этой группы сборная Швейцарии на выезде не оставила шансов команде Латвии. На 9-й минуте Андрис Ванин поразил собственные ворота. На 31-й минуте гости могли забить второй мяч, но Блерим Джемаили не реализовал пенальти. Тем не менее на 54-й минуте Джемаили сумел отличиться, а через несколько минут 11-метровый реализовал Рикардо Родригес.
Турнирное положение в группе B:
1. Швейцария — 24 очка;
2. Португалия — 21;
3. Венгрия — 10;
4. Фарерские острова — 8;
5. Андорра — 4;
6. Латвия — 3.
|3.09.2017 21:45
|Отборочный турнир: Группа B
|Groupama Arena
|Венгрия
|0:1
|Португалия
|Первый тайм: 0:0
|Бернд Шторк
|Фернанду Сантуш
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|4
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|22
|1
|Удары в створ
|4
|1
|Угловые
|11
|14
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Данни Маккели (Нидерланды)
- Вышел из игры
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