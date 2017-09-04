Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30885072/
4 сентября 2017, 0:02 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Сборная Португалии минимально обыграла Венгрию, Швейцария разгромила Латвию

В матче 8-го тура группы B европейской квалификации чемпионата мира—2018 сборная Португалии в гостях обыграла с минимальным счётом команду Венгрии.

В матче 8-го тура группы B европейской квалификации чемпионата мира—2018 сборная Португалии в гостях обыграла с минимальным счётом команду Венгрии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хозяева на 30-й минуте остались вдесятером — Тамаш Прискин. Единственный гол в начале второго тайма забил Андре Силва, которому ассистировал Криштиану Роналду. Венгры лишились шансов попасть в финальную стадию мундиаля.

В другом матче этой группы сборная Швейцарии на выезде не оставила шансов команде Латвии. На 9-й минуте Андрис Ванин поразил собственные ворота. На 31-й минуте гости могли забить второй мяч, но Блерим Джемаили не реализовал пенальти. Тем не менее на 54-й минуте Джемаили сумел отличиться, а через несколько минут 11-метровый реализовал Рикардо Родригес.


Турнирное положение в группе B:
1. Швейцария — 24 очка;
2. Португалия — 21;
3. Венгрия — 10;
4. Фарерские острова — 8;
5. Андорра — 4;
6. Латвия — 3.

3.09.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа B Groupama Arena
Венгрия 0:1 Португалия
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Бернд Шторк Фернанду Сантуш
Голы
9 Андре Силва 48′
Составы
Петер Гулачи  
Тамаш Кадар  
Ричард Гузмич  
89′ Аттила Фиола  
Михай Корхут  
20′ Мате Паткаи  
82′ Балаж Джуджак (к)  
30′ Тамаш Пришкин  
45+2′ 67′ Акош Элек  
Адам Пинтер  
61′ Мартон Эппель  
Даниэль Беде  
78′ Герге Ловренчич  
Роланд Варга  
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе
  Жоау Мариу
8 Жоау Моутинью
13 Данилу Перейра
7 Криштиану Роналду (к) 89′
  Фабиу Коэнтрау 28′
19 Элизеу
9 Андре Силва 86′
20 Рикарду Куарежма
18 Желсон Мартинш 63′
10 Бернарду Силва
Статистика
4 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 22
1 Удары в створ 4
1 Угловые 11
14 Фолы 7
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сборная Венгрии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Португалии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Латвии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Швейцарии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп