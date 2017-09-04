Сборная Португалии минимально обыграла Венгрию, Швейцария разгромила Латвию

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Хозяева на 30-й минуте остались вдесятером — Тамаш Прискин. Единственный гол в начале второго тайма забил Андре Силва, которому ассистировал Криштиану Роналду. Венгры лишились шансов попасть в финальную стадию мундиаля.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа B, 3.09.2017, 21:45 0:3 Латвия Швейцария

В другом матче этой группы сборная Швейцарии на выезде не оставила шансов команде Латвии. На 9-й минуте Андрис Ванин поразил собственные ворота. На 31-й минуте гости могли забить второй мяч, но Блерим Джемаили не реализовал пенальти. Тем не менее на 54-й минуте Джемаили сумел отличиться, а через несколько минут 11-метровый реализовал Рикардо Родригес.



Турнирное положение в группе B:

1. Швейцария — 24 очка;

2. Португалия — 21;

3. Венгрия — 10;

4. Фарерские острова — 8;

5. Андорра — 4;

6. Латвия — 3.