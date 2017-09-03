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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30885033/
3 сентября 2017, 23:44 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Сборная Франции на своём поле не смогла обыграть Люксембург

В матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года группы А сборная Франции принимала на своём поле команду Люксембурга.

В матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года группы А сборная Франции принимала на своём поле команду Люксембурга. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Мунисипал» в Тулузе и завершилась со счётом 0:0. Сборная Франции не смогла обыграть Люксембург впервые с 1914 года.

Эта ничья всё-таки позволила французской команде опередить сборную Швеции и выйти в единоличные лидеры группы А. Люксембург ушёл с последнего места в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с командой Беларуси.

Турнирное положение в группе А после восьми туров:
1. Франция — 17 очков;
2. Швеция — 16;
3. Нидерланды — 13;
4. Болгария — 12;
5. Люксембург — 5;
6. Беларусь — 5.

3.09.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа A Stadium Municipal
Франция 0:0 Люксембург
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дидье Дешам Люк Хольц
Составы
Юго Ллорис (к)  
Джибриль Сидибе  
Самюэль Юмтити  
Левен Кюрзава  
Лоран Косьельни  
80′ Поль Погба  
Тома Лемар  
Н`Голо Канте  
59′ Кильян Мбаппе  
Александр Ляказетт  
81′ Антуан Гризманн  
Набиль Фекир  
59′ Оливье Жиру  
Кингсли Коман  
  Жонатан Жубер (к)
  Кевин Малгет
  Крис Филиппс
  Алдин Скендерович
  Кристофер Мартинс
  Лоран Янс 69′
  Матиас Ениш 51′
  Оливер Тилл
  Венсан Тилл 59′
  Жерсон Родригеш
  Даниел да Мота 59′
  Данел Синани 65′
  Давид Тюрпель 87′
  Дуэйн Холтер
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
32 Удары (всего) 3
8 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 1
10 Угловые 4
8 Фолы 14
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Александр Ставрев (Македония)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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