Сборная Франции на своём поле не смогла обыграть Люксембург
В матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года группы А сборная Франции принимала на своём поле команду Люксембурга.
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Встреча проходила на стадионе «Мунисипал» в Тулузе и завершилась со счётом 0:0. Сборная Франции не смогла обыграть Люксембург впервые с 1914 года.
Эта ничья
Турнирное положение в группе А после восьми туров:
1. Франция — 17 очков;
2. Швеция — 16;
3. Нидерланды — 13;
4. Болгария — 12;
5. Люксембург — 5;
6. Беларусь — 5.
|3.09.2017 21:45
|Отборочный турнир: Группа A
|Stadium Municipal
|Франция
|0:0
|Люксембург
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Люк Хольц
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|32
|Удары (всего)
|3
|8
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|1
|10
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Александр Ставрев (Македония)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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