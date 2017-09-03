Сборная Франции на своём поле не смогла обыграть Люксембург

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Встреча проходила на стадионе «Мунисипал» в Тулузе и завершилась со счётом 0:0. Сборная Франции не смогла обыграть Люксембург впервые с 1914 года.

Эта ничья всё-таки позволила французской команде опередить сборную Швеции и выйти в единоличные лидеры группы А. Люксембург ушёл с последнего места в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с командой Беларуси.

Турнирное положение в группе А после восьми туров:

1. Франция — 17 очков;

2. Швеция — 16;

3. Нидерланды — 13;

4. Болгария — 12;

5. Люксембург — 5;

6. Беларусь — 5.