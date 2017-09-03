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На 70-й минуте Ян Вертонген вывел бельгийцев вперёд, три минуты спустя Зека счёт сравнял, но буквально сразу же Ромелу Лукаку забил победный мяч.

Сборная Бельгии стала недосягаемой для своих преследователей и обеспечила себе путёвку на чемпионат мира в России. Таким образом, стал известен шестой участник мундиаля. Помимо сборной-хозяйки турнира, на чемпионат мира пробились команды Бразилии, Ирана, Японии и Мексики.

В другом матче этой группы сборная Боснии и Герцеговины в гостях разгромила со счётом 4:0 команду Гибралтара.

Турнирная таблица группы H:

1. Бельгия — 22 очка;

2. Босния и Герцеговина — 14;

3. Греция — 13;

4. Кипр — 10;

5. Эстония — 8;

6. Гибралтар — 0.