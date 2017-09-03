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3 сентября 2017, 23:46 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Бельгия — первая европейская сборная, пробившаяся на чемпионат мира в России

В матче 8-го тура группы H европейской квалификации чемпионата мира—2018 сборная Бельгии в гостях со счётом 2:1 обыграла команду Греции.

В матче 8-го тура группы H европейской квалификации чемпионата мира—2018 сборная Бельгии в гостях со счётом 2:1 обыграла команду Греции. Увеличить
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На 70-й минуте Ян Вертонген вывел бельгийцев вперёд, три минуты спустя Зека счёт сравнял, но буквально сразу же Ромелу Лукаку забил победный мяч.

Сборная Бельгии стала недосягаемой для своих преследователей и обеспечила себе путёвку на чемпионат мира в России. Таким образом, стал известен шестой участник мундиаля. Помимо сборной-хозяйки турнира, на чемпионат мира пробились команды Бразилии, Ирана, Японии и Мексики.

В другом матче этой группы сборная Боснии и Герцеговины в гостях разгромила со счётом 4:0 команду Гибралтара.

Турнирная таблица группы H:
1. Бельгия — 22 очка;
2. Босния и Герцеговина — 14;
3. Греция — 13;
4. Кипр — 10;
5. Эстония — 8;
6. Гибралтар — 0.

3.09.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа H Georgios Karaiskakis
Греция 1:2 Бельгия
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Михаэль Скиббе Роберто Мартинес
Голы
73′ Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека  
  Ян Фертонген 70′
  Ромелу Лукаку 74′
Составы
Орестис Карнезис  
Сократис Папастатопулос (к)  
Константинос Манолас  
Георгиос Тзавеллас  
55′ Андреас Самарис  
Александрос Тзиолис  
Хосе Карлуш Гонсалвеш Родригеш Зека  
Анастасиос Донис  
69′ Костантинос Стафилидис  
Хараламбос Ликояннис  
85′ Яннис Маниатис  
Анастасиос Бакасетас  
89′ Костантинос Фортунис  
Апостолос Веллиос  
  Тибо Куртуа
  Томас Фермален
  Ян Фертонген (к)
  Тоби Алдервейрелд
  Тома Менье 50′
  Кевин Де Брейне 90+2′
  Дрис Мертенс
  Ромелу Лукаку
  Мусса Дембеле 74′ 51′
  Эден Азар
  Маруан Феллаини 89′
  Леандер Дендокер
  Янник Феррейра-Карраско 79′ 76′
  Насер Шадли
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 4
7 Фолы 16
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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