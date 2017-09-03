Польша — Казахстан. В орлином гнезде
Сентябрьскую часть своих отборочных испытаний национальная сборная Казахстана продолжает и завершает в Варшаве. После фиаско, которое главная команда нашей страны потерпела в домашнем рандеву с черногорцами, только чудо поможет ей не остаться на последнем месте в квалификационной группе. Но чтобы оно стало возможным, казахстанцам необходимо не остаться с пустыми руками в выездных матчах с Польшей и Румынией.
Как показал поединок в пятницу, задача это в буквальном смысле слова фантастическая. Сбалансированность как таковая в игре команды Александра Бородюка отсутствует напрочь. Здесь, судя по матчу с Черногорией, главная задача центрального защитника Елдоса Ахметова — стремглав бежать в чужую штрафную при любом намеке на организацию атакующего выпада казахстанской дружины. А дыры, образующиеся при этом в защите, являются вопросом малозначимым. Есть там Давил Лория на последнем рубеже — пусть он и отдувается.
Удивительно слышать сейчас немногочисленные, справедливости ради, мнения, что сборная Казахстана якобы имела по игре в матче с Черногорией
Наставнику национальной дружины Польши (как, впоследствии, и Румынии) россиянин как специалист — не соперник. Здесь на тренерское искусство заезжего коуча нам надеяться не приходится — своим подопечным в матчах такого уровня он точно не помощник. Вечно второй в статусе первого всегда будет последним. Так что остается, похоже, рассчитывать лишь на
Белые орлы выйдут на поединок с Казахстаном обозленными донельзя. Хозяев будет обуревать жажда буквально порвать соперников — и за 2:2 в Астане, и за 0:4 в Копенгагене. Так что датчане здесь сослужили нам не слишком хорошую службу… Впрочем, думать о казахстанцах им было точно ни к чему — тут надо тянуться к собственным целям, которые после победы над поляками стали куда достижимее. У сборной же нашей страны все турнирные задачи оказались автоматически сняты с повестки отборочного цикла с назначением на пост главного тренера нынешнего рулевого, о чем и было объявлено публично. То, что тот прибыл в полюбившийся ему по прошлогодней провальной работе с «Кайратом» Казахстан только для того, хорошо провести время и освежить собственное резюме, было понятно изначально. Вот только странно очень, что это, похоже, вполне устраивает его работодателей.
Судя по предматчевым заявлениям главного тренера поляков и его подопечных, наши соперники более чем уверены в своей победе в предстоящем противостоянии. Очень хочется верить, что гости того же мнения не придерживаются… В конце концов, если для главного тренера нашей команды это всего лишь очередной поединок вверенной ему дружины, исход которого на его контракт никак не повлияет, то казахстанцам
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter