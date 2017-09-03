Как показал поединок в пятницу, задача это в буквальном смысле слова фантастическая. Сбалансированность как таковая в игре команды Александра Бородюка отсутствует напрочь. Здесь, судя по матчу с Черногорией, главная задача центрального защитника Елдоса Ахметова — стремглав бежать в чужую штрафную при любом намеке на организацию атакующего выпада казахстанской дружины. А дыры, образующиеся при этом в защите, являются вопросом малозначимым. Есть там Давил Лория на последнем рубеже — пусть он и отдувается.



Удивительно слышать сейчас немногочисленные, справедливости ради, мнения, что сборная Казахстана якобы имела по игре в матче с Черногорией какие-то шансы. Предлагать такому сопернику открытый футбол было по умолчанию смерти подобно. Тем более, не подготовив абсолютно никакого противоядия розыгрышу им стандартных положений, в чем черногорцы традиционно сильны. Сложилось впечатление, что тренерский штаб национальной сборной Казахстана просто проигнорировал прошлогодний матч в Подгорице, посчитав его недостойным своего внимания, и решил играть с листа. Это же, мол, «Астана Арена», — здесь всем приезжим иностранным командам очень трудно. Только вот трудно тем в поединках с «Астаной», во главе которой стоит талантливый стратег и тактик Станимир Стоилов. Непросто было гостям из-за рубежа в противостояниях с нашей первой сборной, когда у ее руля стоял замечательный мотиватор Талгат Байсуфинов. А когда в роли главного тренера хозяев поля ни то, ни се, — Александр Бородюк… Тогда 0:3 кажутся еще довольно удачным для сборной Казахстана исходом.



Наставнику национальной дружины Польши (как, впоследствии, и Румынии) россиянин как специалист — не соперник. Здесь на тренерское искусство заезжего коуча нам надеяться не приходится — своим подопечным в матчах такого уровня он точно не помощник. Вечно второй в статусе первого всегда будет последним. Так что остается, похоже, рассчитывать лишь на морально-волевые качества наших ребят. Каковые они окончательно утратить за последние полгода никак не должны были.



Белые орлы выйдут на поединок с Казахстаном обозленными донельзя. Хозяев будет обуревать жажда буквально порвать соперников — и за 2:2 в Астане, и за 0:4 в Копенгагене. Так что датчане здесь сослужили нам не слишком хорошую службу… Впрочем, думать о казахстанцах им было точно ни к чему — тут надо тянуться к собственным целям, которые после победы над поляками стали куда достижимее. У сборной же нашей страны все турнирные задачи оказались автоматически сняты с повестки отборочного цикла с назначением на пост главного тренера нынешнего рулевого, о чем и было объявлено публично. То, что тот прибыл в полюбившийся ему по прошлогодней провальной работе с «Кайратом» Казахстан только для того, хорошо провести время и освежить собственное резюме, было понятно изначально. Вот только странно очень, что это, похоже, вполне устраивает его работодателей.



Судя по предматчевым заявлениям главного тренера поляков и его подопечных, наши соперники более чем уверены в своей победе в предстоящем противостоянии. Очень хочется верить, что гости того же мнения не придерживаются… В конце концов, если для главного тренера нашей команды это всего лишь очередной поединок вверенной ему дружины, исход которого на его контракт никак не повлияет, то казахстанцам все-таки есть, за что биться в Варшаве. За родную страну, за честь флага, за уважение отечественных болельщиков. Для них, можно быть уверенным, эти слова — не случайный набор звуков.