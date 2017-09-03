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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30884574/
3 сентября 2017, 21:50 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

Бородюк: Важно пережить поражение от Черногории и психологически подготовиться к матчу с Польшей

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк считает, что его подопечные должны закаляться в матчах с такими сильными командами, как Польша. Вот что он рассказал на предматчевой пресс-конференции.

— Есть идея выиграть? И на что рассчитываете — на ничью или победу?

— Польша — сильный соперник. Готовимся к ней серьезно. Думаю, после поражения от Черногории ребята отойдут и постараются сыграть достойно, показав свои лучшие качества. Они к этому готовы. А так, как можно предсказать результат?

— Смотрели матч Дания — Польша? Исходя из него, как планируете сыграть с Польшей?

— Наша задача — готовить своих футболистов. Понимаем, что Польша борется за попадание на чемпионат мира. В таких матчах должны игроки закаляться. И видеть плюсы и минусы своей игры. Надеюсь, будет интересная встреча, а ребятам удастся себя проявить.

— В матче с Черногорией Суюмбаев и Шомко играли на одном фланге. Как оцените их игру, и планируете ли их в таком же сочетании использовать в Варшаве?

— На этот вопрос ответил тренер Черногории, который сказал, что они доставили ему проблемы. Все может быть, но возможны и другие варианты. Мы можем об этом только говорить. Все зависит от футболистов, как они будут бороться за мяч и показывать индивидуальное мастерство. Главное, психологически хорошо подойти к матчу с Польшей. Еще для нас важно, чтобы игроки пережили домашнее поражение от Черногории и хорошо подготовились. Прежде всего, психологически.

— Вы сыграете против Польши, потерпевшей крупное поражение от Дании. Как это может отразиться на результате матча с Казахстаном?

— Не знаю, как это может отразиться на нашей игре. Это проблема тренера вашей команды. Моя обязанность — готовить своих футболистов. Так что этот вопрос не ко мне.

— К Лория нет претензий. Но получат ли другие вратари шанс сыграть в Польше?

— Определенная ротация должна быть. Нужно дать шанс и другим игрокам, чтобы посмотреть как они сыграют с таким сильным соперником. Сейчас не буду говорить о составе. Незначительные изменения будут.

Напомним, что матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 Польша — Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Варшаве. Начало — в 00:45 по времени Астаны. После семи туров поляки с 16 очками возглавляют отборочную группу Е. Подопечные Александра Бородюка с двумя баллами замыкают таблицу.

1.09.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа E Astana Arena
Казахстан 0:3 Черногория
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Александр Бородюк Любиша Тумбакович
Голы
  Марко Вешович 31′
  Фатош Бечирай 53′
  Марко Симич 63′
Составы
Давид Лория (к)  
Елдос Ахметов  
Абзал Бейсебеков  
Дмитрий Шомко  
Юрий Логвиненко  
Исламбек Куат  
74′ Серикжан Мужиков  
Роман Муртазаев  
85′ Гафуржан Суюмбаев  
Асхат Тагыберген  
17′ Георгий Жуков  
52′ Максат Байжанов  
21′ 62′ Азат Нургалиев  
Бауыржан Турысбек  
  Даниэль Петкович
  Стефан Савич
  Марко Симич 42′
  Марко Вешович
  Жарко Томашевич
  Никола Вукчевич
  Адам Марушич
  Марко Янкович
  Небойша Косович 54′
  Мирко Иванич
  Стеван Йоветич (к) 72′
  Эльсад Зверотич
  Фатош Бечирай 84′
  Стефан Мугоша
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 1
9 Угловые 1
19 Фолы 10
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Себастьен Дельферье (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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