Бородюк: Важно пережить поражение от Черногории и психологически подготовиться к матчу с Польшей

— Есть идея выиграть? И на что рассчитываете — на ничью или победу?

— Польша — сильный соперник. Готовимся к ней серьезно. Думаю, после поражения от Черногории ребята отойдут и постараются сыграть достойно, показав свои лучшие качества. Они к этому готовы. А так, как можно предсказать результат?

— Смотрели матч Дания — Польша? Исходя из него, как планируете сыграть с Польшей?

— Наша задача — готовить своих футболистов. Понимаем, что Польша борется за попадание на чемпионат мира. В таких матчах должны игроки закаляться. И видеть плюсы и минусы своей игры. Надеюсь, будет интересная встреча, а ребятам удастся себя проявить.

— В матче с Черногорией Суюмбаев и Шомко играли на одном фланге. Как оцените их игру, и планируете ли их в таком же сочетании использовать в Варшаве?

— На этот вопрос ответил тренер Черногории, который сказал, что они доставили ему проблемы. Все может быть, но возможны и другие варианты. Мы можем об этом только говорить. Все зависит от футболистов, как они будут бороться за мяч и показывать индивидуальное мастерство. Главное, психологически хорошо подойти к матчу с Польшей. Еще для нас важно, чтобы игроки пережили домашнее поражение от Черногории и хорошо подготовились. Прежде всего, психологически.

— Вы сыграете против Польши, потерпевшей крупное поражение от Дании. Как это может отразиться на результате матча с Казахстаном?

— Не знаю, как это может отразиться на нашей игре. Это проблема тренера вашей команды. Моя обязанность — готовить своих футболистов. Так что этот вопрос не ко мне.

— К Лория нет претензий. Но получат ли другие вратари шанс сыграть в Польше?

— Определенная ротация должна быть. Нужно дать шанс и другим игрокам, чтобы посмотреть как они сыграют с таким сильным соперником. Сейчас не буду говорить о составе. Незначительные изменения будут.

Напомним, что матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 Польша — Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Варшаве. Начало — в 00:45 по времени Астаны. После семи туров поляки с 16 очками возглавляют отборочную группу Е. Подопечные Александра Бородюка с двумя баллами замыкают таблицу.