Бородюк: Важно пережить поражение от Черногории и психологически подготовиться к матчу с Польшей
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк считает, что его подопечные должны закаляться в матчах с такими сильными командами, как Польша. Вот что он рассказал на предматчевой
пресс-конференции.
— Есть идея выиграть? И на что рассчитываете — на ничью или победу?
— Польша — сильный соперник. Готовимся к ней серьезно. Думаю, после поражения от Черногории ребята отойдут и постараются сыграть достойно, показав свои лучшие качества. Они к этому готовы. А так, как можно предсказать результат?
— Смотрели матч Дания — Польша? Исходя из него, как планируете сыграть с Польшей?
— Наша задача — готовить своих футболистов. Понимаем, что Польша борется за попадание на чемпионат мира. В таких матчах должны игроки закаляться. И видеть плюсы и минусы своей игры. Надеюсь, будет интересная встреча, а ребятам удастся себя проявить.
— В матче с Черногорией Суюмбаев и Шомко играли на одном фланге. Как оцените их игру, и планируете ли их в таком же сочетании использовать в Варшаве?
— На этот вопрос ответил тренер Черногории, который сказал, что они доставили ему проблемы. Все может быть, но возможны и другие варианты. Мы можем об этом только говорить. Все зависит от футболистов, как они будут бороться за мяч и показывать индивидуальное мастерство. Главное, психологически хорошо подойти к матчу с Польшей. Еще для нас важно, чтобы игроки пережили домашнее поражение от Черногории и хорошо подготовились. Прежде всего, психологически.
— Вы сыграете против Польши, потерпевшей крупное поражение от Дании. Как это может отразиться на результате матча с Казахстаном?
— Не знаю, как это может отразиться на нашей игре. Это проблема тренера вашей команды. Моя обязанность — готовить своих футболистов. Так что этот вопрос не ко мне.
— К Лория нет претензий. Но получат ли другие вратари шанс сыграть в Польше?
— Определенная ротация должна быть. Нужно дать шанс и другим игрокам, чтобы посмотреть как они сыграют с таким сильным соперником. Сейчас не буду говорить о составе. Незначительные изменения будут.
Напомним, что матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 Польша — Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Варшаве. Начало — в 00:45 по времени Астаны. После семи туров поляки с 16 очками возглавляют отборочную группу Е. Подопечные Александра Бородюка с двумя баллами замыкают таблицу.
|1.09.2017 19:00
|Отборочный турнир: Группа E
|Astana Arena
|Казахстан
|0:3
|Черногория
|Первый тайм: 0:1
|Александр Бородюк
|Любиша Тумбакович
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|1
|19
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Себастьен Дельферье (Бельгия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
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- (к)
- Капитан команды
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- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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