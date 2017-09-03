Исламбек Куат: Нам ничего не остается кроме, как играть на победу в Варшаве. Мы ничего не боимся

— Без Жукова и Байжанова будет тяжело?

— У нас дружная команда. Каждый друг друга может заменить. Все будет нормально.

— Каково ваше состояние после матча с Черногорией? Вы все же не реализовали несколько хороших моментов.

— Да, было два хороших момента. Не использовал их. Однако все обдумал и проанализировал. Теперь вместе с командой думаем о Польше.

— Помните те эмоции, что были в первом матче в Астане. Готовы повторить этот подвиг?

— Помним и хорошие, и негативные эмоции. Всегда выходим на поле биться. Нам ничего не остается кроме, как играть на победу. Мы ничего не боимся.

Напомним, что матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 Польша — Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Варшаве. Начало — в 00:45 по времени Астаны. После семи туров поляки с 16 очками возглавляют отборочную группу Е. Подопечные Александра Бородюка с двумя баллами замыкают таблицу.