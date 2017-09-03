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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30884475/
3 сентября 2017, 21:58 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборная Нидерландов обыграла команду Болгарии в матче отбора ЧМ-2018

ТАСС, 3 сентября. Сборная Нидерландов по футболу победила команду Болгарии в отборочном матче чемпионата мира 2018 года. Встреча группы A в Амстердаме завершилась со счетом 3:1.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Увеличить
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Дублем в составе голландской команды отметился Дэви Проппер (7-я и 80-я минуты), еще один мяч на свой счет записал Арьен Роббен (67). У болгар отличился Ивелин Попов (69).

В другом матче группы А сборная Швеции на выезде разгромила команду Белоруссии (4:0). Турнирную таблицу с 16 очками возглавляет сборная Франции, следом расположились команды Швеции (16), Нидерландов (13), Болгарии (12), Белоруссии (5) и Люксембурга (4).

В группе B сборная Фарерских островов победила команду Андорры (1:0). Лидирует в турнирной таблице сборная Швейцарии, набравшая 21 очко. Следом идут команды Португалии (18 очков), Венгрии (10), Фарерских островов (8), Андорры (4) и Латвии (3).

В группе H сборная Эстонии на своем поле обыграла команду Кипра (1:0). В турнирной таблице лидирует сборная Бельгии, набравшая 19 очков. Следом идут команды Греции (13 очков), Боснии и Герцеговины (11), Кипра (10), Эстонии (8) и Гибралтара (0).

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

3.09.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа A Amsterdam ArenA
Нидерланды 3:1 Болгария
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Дик Адвокат Петар Хубчев
Голы
7′ Дэйви Преппер  
67′ Арьен Роббен  
80′ Дэйви Преппер  
  Георгий Костадинов 69′
Составы
Яспер Силлессен 1
Кенни Тете 2
Дэйли Блинд 5
Стефан де Фрай 3
Уэсли Худт 4
Винсент Янссен 9
Арьен Роббен (к) 11
Джорджиньо Вайналдум 6
54′ Тонни Вилхена 8
Квинси Промес 7
86′ Дэйви Преппер 10
Марко ван Гинкел 20
13 Пламен Илиев
2 Страхил Попов
3 Петар Занев
5 Георгий Терзиев 33′
15 Васил Божиков
18 Ивайло Чочев 78′
7 Георгий Костадинов
10 Ивелин Попов (к) 83′
4 Атанас Зехиров 45′
17 Георгий Миланов 73′
11 Станислав Манолев 60′ 58′
16 Андрей Галабинов
22 Александр Цветков 24′
6 Симеон Славчев
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 4
19 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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