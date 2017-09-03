Белорусы уступили шведам в отборочном матче футбольного чемпионата мира

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Обе команды в предыдущем туре потерпели гостевые поражения — белорусы проиграли Люксембургу (0:1), шведы — болгарам (2:3) и намеревались набрать очки в этом противостоянии. Однако сделать это удалось только гостям. Лишь в стартовые 15 минут белорусские футболисты играли на равных, а затем последовали нелепые ошибки в обороне, результатом которых стали три гола в ворота Сергея Черника.

На 18-й минуте счет открыл Эмил Форсберг, через 6 минут его почин поддержал Кристофер Нюман, а на 37-й минуте Маркус Берг в третий раз огорчил белорусских болельщиков. Доведя счет до крупного, шведы несколько успокоились и позволили белорусам провести пару-тройку атак, которые не увенчались успехом. В перерыве главный тренер хозяев Игорь Криушенко произвел лишь одну замену — вместо Павла Нехайчика вышел Станислав Драгун, затем на поле появились Павел Савицкий и Артем Быков, но это никоим образом не улучшило игру белорусской сборной.

В концовке игры одна из атак шведов завершилась назначением пенальти в ворота Черника и капитан гостей Андреас Гранквист установил окончательный результат — 4:0.

Еще в одном сегодняшнем поединке квалификационной группы А сборная Нидерландов принимали в Амстердаме команду Болгарии и победили со счетом 3:1. Позже в Тулузе лидеры этой группы футболисты Франции встретятся с аутсайдером Люксембургом.