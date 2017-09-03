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3 сентября 2017, 22:03 | Футбол: Чемпионат мира | БЕЛТА

Белорусы уступили шведам в отборочном матче футбольного чемпионата мира

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проиграли команде Швеции со счетом 0:4 в домашнем матче квалификации чемпионата мира-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Обе команды в предыдущем туре потерпели гостевые поражения — белорусы проиграли Люксембургу (0:1), шведы — болгарам (2:3) и намеревались набрать очки в этом противостоянии. Однако сделать это удалось только гостям. Лишь в стартовые 15 минут белорусские футболисты играли на равных, а затем последовали нелепые ошибки в обороне, результатом которых стали три гола в ворота Сергея Черника.

На 18-й минуте счет открыл Эмил Форсберг, через 6 минут его почин поддержал Кристофер Нюман, а на 37-й минуте Маркус Берг в третий раз огорчил белорусских болельщиков. Доведя счет до крупного, шведы несколько успокоились и позволили белорусам провести пару-тройку атак, которые не увенчались успехом. В перерыве главный тренер хозяев Игорь Криушенко произвел лишь одну замену — вместо Павла Нехайчика вышел Станислав Драгун, затем на поле появились Павел Савицкий и Артем Быков, но это никоим образом не улучшило игру белорусской сборной.

В концовке игры одна из атак шведов завершилась назначением пенальти в ворота Черника и капитан гостей Андреас Гранквист установил окончательный результат — 4:0.

Еще в одном сегодняшнем поединке квалификационной группы А сборная Нидерландов принимали в Амстердаме команду Болгарии и победили со счетом 3:1. Позже в Тулузе лидеры этой группы футболисты Франции встретятся с аутсайдером Люксембургом.

3.09.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа A Борисов-Арена
Беларусь 0:4 Швеция
Первый тайм: 0:3
Главные тренеры
Игорь Криушенко Янне Андерссон
Голы
  Эмиль Форсберг 18′
  Кристоффер Нюман 24′
  Маркус Берг 37′
  Андреас Гранквист 84′
Составы
Сергей Черник  
Александр Сачивко  
Михаил Сиваков  
Игорь Бурко  
67′ Егор Филипенко (к)  
86′ Никита Корзун  
Алексей Риос  
Антон Сарока  
61′ Сергей Баланович  
Павел Савицкий  
46′ Павел Нехайчик  
Станислав Драгун  
78′ Николай Сигневич  
Артем II Быков  
  Робин Ольсен
  Виктор Линделеф
  Людвиг Аугустинссон
  Андреас Гранквист (к)
  Микаэль Лустиг
  Себастьян Ларссон
  Эмиль Форсберг
  Кристоффер Нюман 30′
  Джимми Дурмаз 67′
  Виктор Классон
  Якоб Юханссон 69′
  Густав Свенссон
  Маркус Берг 85′
  Исаак Телин
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
15 Фолы 15
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Защитники футбольной сборной Беларуси Политевич и Поляков не смогут сыграть со шведами

Защитники футбольной сборной Беларуси Политевич и Поляков не смогут сыграть со шведами

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проведут сегодня очередной отборочный матч чемпионата мира 2018 года. На поле «Борисов-Арены» они встретятся с командой Швеции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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