— С Данией ваша команда сыграла плохо психологически и физически. Что случилось?

— Это уже в прошлом. Сейчас мы готовы к матчу с Казахстаном. Обо всем обсудили. Думаем только о том, что будет, а не о том, что было.

— Когда-то в матче с Казахстаном на вашем стадионе погас свет. Не боитесь, что история может повториться?

— К завтрашнему матчу подойдем с полной энергией. По техническому вопросу все будет в порядке.

— И все же, что стряслось в матче с Данией? Ведь это поражение стало первым для вашей команды.

— Победа всегда радует, а поражение — учит. Это опыт. Провели работу над ошибками. Не намерены их повторять во встрече с Казахстаном.

— Вы считаете, что надо ваших игроков дополнительно мотивировать? И не кажется ли вам, что с Данией не хватало вашим футболистам спортивной злости?

— Как я сказал, мы сделали выводы. Должны быть сплоченными и держаться вместе. Наши мысли сейчас только о Казахстане. Все что надо было сделать, мы сделали.

— Как после такого поражения вернуть уверенность футболистам? Времени же у вас было мало?

— Да, было мало времени. Матч в Копенгагене — несчастный случай. Но мы возьмем три очка. Да, в футболе все бывает. Однако мы готовы к предстоящему матчу.

— Что скажете о сборной Казахстана?

— На самом деле, даже к первому матчу в Астане мы готовились очень серьезно. Хотя знали, что игра на «синтетике» будет неготовая. Мы вели 2:0, потом счет стал 2:2. С тех пор наша сборная в основном выигрывала. Завтра мы победим, несмотря на то, что уважаем соперника.

— Какие корректировки сделали?

— Если вы о составе, то о нем узнаете перед матчем.

— Сентябрь — черный месяц для вас. В прошлом году в сентябре сыграли с Казахстаном вничью. В этот раз проиграли Дании. Также «Астана» прошла «Легию» в квалификации Лиги чемпионов. Можно сказать, что Казахстан — неудобный соперник для вас?

— Вопрос эмоциональный. Мы ждем непростой игры с Казахстаном. Не верю в суеверия. Сыграем так, как сможем.

Напомним, что матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 Польша — Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Варшаве. Начало — в 00:45 по времени Астаны.