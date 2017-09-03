Адам Навалка: Матч в Копенгагене — несчастный случай. Но с Казахстаном наберем три очка
Главный тренер Польши Адам Навалка надеется, что его сборная реабилитируется в матче с Казахстаном после поражения от Дании (0:3) в Копенгагене, передает корреспондент Vesti.kz.
— С Данией ваша команда сыграла плохо психологически и физически. Что случилось?
— Это уже в прошлом. Сейчас мы готовы к матчу с Казахстаном. Обо всем обсудили. Думаем только о том, что будет, а не о том, что было.
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— К завтрашнему матчу подойдем с полной энергией. По техническому вопросу все будет в порядке.
— И все же, что стряслось в матче с Данией? Ведь это поражение стало первым для вашей команды.
— Победа всегда радует, а поражение — учит. Это опыт. Провели работу над ошибками. Не намерены их повторять во встрече с Казахстаном.
— Вы считаете, что надо ваших игроков дополнительно мотивировать? И не кажется ли вам, что с Данией не хватало вашим футболистам спортивной злости?
— Как я сказал, мы сделали выводы. Должны быть сплоченными и держаться вместе. Наши мысли сейчас только о Казахстане. Все что надо было сделать, мы сделали.
— Как после такого поражения вернуть уверенность футболистам? Времени же у вас было мало?
— Да, было мало времени. Матч в Копенгагене — несчастный случай. Но мы возьмем три очка. Да, в футболе все бывает. Однако мы готовы к предстоящему матчу.
— Что скажете о сборной Казахстана?
— На самом деле, даже к первому матчу в Астане мы готовились очень серьезно. Хотя знали, что игра на «синтетике» будет неготовая. Мы вели 2:0, потом счет стал 2:2. С тех пор наша сборная в основном выигрывала. Завтра мы победим, несмотря на то, что уважаем соперника.
— Какие корректировки сделали?
— Если вы о составе, то о нем узнаете перед матчем.
— Сентябрь — черный месяц для вас. В прошлом году в сентябре сыграли с Казахстаном вничью. В этот раз проиграли Дании. Также «Астана» прошла «Легию» в квалификации Лиги чемпионов. Можно сказать, что Казахстан — неудобный соперник для вас?
— Вопрос эмоциональный. Мы ждем непростой игры с Казахстаном. Не верю в суеверия. Сыграем так, как сможем.
Напомним, что матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 Польша — Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Варшаве. Начало — в 00:45 по времени Астаны.
|Оге Харейде
|Адам Навалка
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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