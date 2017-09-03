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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30883996/
3 сентября 2017, 19:45 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

Адам Навалка: Матч в Копенгагене — несчастный случай. Но с Казахстаном наберем три очка

Главный тренер Польши Адам Навалка надеется, что его сборная реабилитируется в матче с Казахстаном после поражения от Дании (0:3) в Копенгагене, передает корреспондент Vesti.kz.

— С Данией ваша команда сыграла плохо психологически и физически. Что случилось?

— Это уже в прошлом. Сейчас мы готовы к матчу с Казахстаном. Обо всем обсудили. Думаем только о том, что будет, а не о том, что было.

— Когда-то в матче с Казахстаном на вашем стадионе погас свет. Не боитесь, что история может повториться?

— К завтрашнему матчу подойдем с полной энергией. По техническому вопросу все будет в порядке.

— И все же, что стряслось в матче с Данией? Ведь это поражение стало первым для вашей команды.

— Победа всегда радует, а поражение — учит. Это опыт. Провели работу над ошибками. Не намерены их повторять во встрече с Казахстаном.

— Вы считаете, что надо ваших игроков дополнительно мотивировать? И не кажется ли вам, что с Данией не хватало вашим футболистам спортивной злости?

— Как я сказал, мы сделали выводы. Должны быть сплоченными и держаться вместе. Наши мысли сейчас только о Казахстане. Все что надо было сделать, мы сделали.

— Как после такого поражения вернуть уверенность футболистам? Времени же у вас было мало?

— Да, было мало времени. Матч в Копенгагене — несчастный случай. Но мы возьмем три очка. Да, в футболе все бывает. Однако мы готовы к предстоящему матчу.

— Что скажете о сборной Казахстана?

— На самом деле, даже к первому матчу в Астане мы готовились очень серьезно. Хотя знали, что игра на «синтетике» будет неготовая. Мы вели 2:0, потом счет стал 2:2. С тех пор наша сборная в основном выигрывала. Завтра мы победим, несмотря на то, что уважаем соперника.

— Какие корректировки сделали?

— Если вы о составе, то о нем узнаете перед матчем.

— Сентябрь — черный месяц для вас. В прошлом году в сентябре сыграли с Казахстаном вничью. В этот раз проиграли Дании. Также «Астана» прошла «Легию» в квалификации Лиги чемпионов. Можно сказать, что Казахстан — неудобный соперник для вас?

— Вопрос эмоциональный. Мы ждем непростой игры с Казахстаном. Не верю в суеверия. Сыграем так, как сможем.

Напомним, что матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 Польша — Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Варшаве. Начало — в 00:45 по времени Астаны.

1.09.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа E Parken Stadium
Дания 4:0 Польша
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Оге Харейде Адам Навалка
Голы
16′ Томас Делэйни  
42′ Андреас Корнелиус  
59′ Николай Йергенсен  
80′ Кристиан Эриксен  
Составы
Каспер Шмайхель  
Хенрик Далсгор  
Йенс Стрюгер Ларсен  
Андреас Бьелланн  
Симон Кьер (к)  
Вильям Квист  
Кристиан Эриксен  
Пионе Систо  
86′ Томас Делэйни  
Майк Йенсен  
82′ Николай Йергенсен  
Лукас Лерагер  
75′ Андреас Корнелиус  
Никлас Бендтнер  
  Лукаш Фабяньски
  Михал Паздан
  Камиль Глик
  Артур Енджейчик
  Кшиштоф Мончиньски 77′
  Камиль Грощицки
  Петр Зелиньски
  Роберт Левандовски (к)
  Лукаш Пищек 34′
  Тиагу Ционек
  Кароль Линетти 66′
  Мацей Макушевски
  Якуб Блащиковски 62′
  Аркадиуш Милик
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 1
3 Угловые 5
12 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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