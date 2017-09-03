Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30883501/
3 сентября 2017, 18:15 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Промес и Ивелин Попов сыграют в матче Голландия — Болгария с первых минут

Стали известны составы Голландии и Болгарии на матч отборочного турнира ЧМ-2018.

Стали известны составы Голландии и Болгарии на матч отборочного турнира ЧМ-2018. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

С первых минут в составе голландцев появится хавбек «Спартака» Квинси Промес, а болгар выведет на поле с капитанской повязкой его одноклубник Ивелин Попов. Также в «старт» гостей попал бывший полузащитник «Кубани» и «Динамо» Станислав Манолев.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Голландия: Силлессен — Тете, де Фрай, Хедт, Блинд — Вайналдум, Преппер, Вилена — Роббен, Янссен, Промес.

Запасные — Стекеленбург, Зут, Фелтман, де Лигт, Рекик, Мартинс Инди, Снайдер, Депай, ван де Бек, Дост, ван Гинкел, Фосу-Менса.

Болгария: Илиев — Стр. Попов, Терзиев, Божиков, Занев — Зехиров, Чочев, Цветков, Манолев — Костадинов, И. Попов.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Сборная Нидерландов
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Болгарии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

У Дзюбы есть три варианта продолжения карьеры

Как ситуация с банком "Открытие" повлияет на "Спартак"

26-летняя чемпионка мира умерла от сердечного приступа