Промес и Ивелин Попов сыграют в матче Голландия — Болгария с первых минут
Стали известны составы Голландии и Болгарии на матч отборочного турнира ЧМ-2018.
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С первых минут в составе голландцев появится хавбек «Спартака» Квинси Промес, а болгар выведет на поле с капитанской повязкой его одноклубник Ивелин Попов. Также в «старт» гостей попал бывший полузащитник «Кубани» и «Динамо» Станислав Манолев.
Полностью заявки команд выглядят следующим образом:
Голландия: Силлессен — Тете, де Фрай, Хедт, Блинд — Вайналдум, Преппер, Вилена — Роббен, Янссен, Промес.
Запасные — Стекеленбург, Зут, Фелтман, де Лигт, Рекик, Мартинс Инди, Снайдер, Депай, ван де Бек, Дост, ван Гинкел,
Болгария: Илиев — Стр. Попов, Терзиев, Божиков, Занев — Зехиров, Чочев, Цветков, Манолев — Костадинов, И. Попов.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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