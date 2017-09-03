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С первых минут в составе голландцев появится хавбек «Спартака» Квинси Промес, а болгар выведет на поле с капитанской повязкой его одноклубник Ивелин Попов. Также в «старт» гостей попал бывший полузащитник «Кубани» и «Динамо» Станислав Манолев.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа A, 3.09.2017, 19:00 -:- Нидерланды Болгария

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Голландия: Силлессен — Тете, де Фрай, Хедт, Блинд — Вайналдум, Преппер, Вилена — Роббен, Янссен, Промес.

Запасные — Стекеленбург, Зут, Фелтман, де Лигт, Рекик, Мартинс Инди, Снайдер, Депай, ван де Бек, Дост, ван Гинкел, Фосу-Менса.

Болгария: Илиев — Стр. Попов, Терзиев, Божиков, Занев — Зехиров, Чочев, Цветков, Манолев — Костадинов, И. Попов.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.