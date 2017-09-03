Вилья получил травму на тренировке сборной Испании
Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья получил травму бедра во время сегодняшней тренировки сборной Испании.
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Видимо, что-то случилось...
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35-летний форвард прошёл медицинское обследование.
Вилья остаётся в расположении сборной Испании, а его участие в матче отборочного турнира чемпионата мира—2018 с командой Лихтенштейна 5 сентября будет зависеть от хода восстановления, сообщает официальный сайт «фурия роха».
Напомним, что Вилья был вызван в сборную Испании впервые за долгое время и вышел на поле в концовке вчерашнего матча с командой Италии (3:0).
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