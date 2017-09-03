Вилья получил травму на тренировке сборной Испании

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

35-летний форвард прошёл медицинское обследование.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа G, 2.09.2017, 21:45 3:0 Испания Италия

Вилья остаётся в расположении сборной Испании, а его участие в матче отборочного турнира чемпионата мира—2018 с командой Лихтенштейна 5 сентября будет зависеть от хода восстановления, сообщает официальный сайт «фурия роха».

Напомним, что Вилья был вызван в сборную Испании впервые за долгое время и вышел на поле в концовке вчерашнего матча с командой Италии (3:0).