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3 сентября 2017, 17:55 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Вилья получил травму на тренировке сборной Испании

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья получил травму бедра во время сегодняшней тренировки сборной Испании.

Нападающий Нью-Йорк Сити Давид <span class=error>Вилья</span> получил травму бедра во время сегодняшней тренировки сборной Испании. Увеличить
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35-летний форвард прошёл медицинское обследование.

Вилья остаётся в расположении сборной Испании, а его участие в матче отборочного турнира чемпионата мира—2018 с командой Лихтенштейна 5 сентября будет зависеть от хода восстановления, сообщает официальный сайт «фурия роха».

Напомним, что Вилья был вызван в сборную Испании впервые за долгое время и вышел на поле в концовке вчерашнего матча с командой Италии (3:0).

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