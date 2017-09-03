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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30883176/
3 сентября 2017, 17:10 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Сборная Хорватии минимально обыграла Косово в перенесённом матче отбора ЧМ-2018

Сборная Хорватии одержала победу над командой Косово в перенесённом матче квалификации чемпионата мира 2018 года.

Встреча должна была пройти вчера, 2 сентября, однако была остановлена арбитром в середине первого тайма из-за сильного дождя в Загребе.

В итоге сборные доиграли сегодня, и хорваты победили со счётом 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил защитник Домагой Вида.

Турнирная таблица отборочной группы I: 1. Хорватия — 16 очков (7 матчей); 2. Украина — 14 (7); 3. Исландия — 13 (7); 4. Турция — 11 (7); 5. Финляндия — 4 (7); 6. Косово — 1 (7).

3.09.2017 15:30 Отборочный турнир: Группа I Maksimir
Хорватия 1:0 Косово
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Анте Чачич Альберт Буняки
Голы
74′ Домагой Вида  
Составы
Даниэль Субашич  
Шиме Врсалько  
Домагой Вида  
90′ Йосип Пиварич  
Деян Ловрен  
Иван Перишич  
Лука Модрич (к)  
Марио Манджукич  
72′ Марсело Брозович  
Никола Калинич  
55′ Иван Ракитич  
Милан Бадель  
55′ Матео Ковачич  
Андрей Крамарич  
  Самир Уйкани (к)
  Мергим Войвода 83′
  Байрам Яшаника
  Амир Ррахмани
  Валон Бериша
  Хекуран Криэциу
  Энис Алуши
  Милот Рашица
  Арбер Зенели 79′
  Атдхе Нухиу
  Беньямин Кололли 70′
  Леарт Пакярада
  Ведат Мурики 67′ 65′
  Эртон Фейзиллаху
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Стефан Юханнессон (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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