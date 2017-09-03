Сборная Хорватии минимально обыграла Косово в перенесённом матче отбора ЧМ-2018
Сборная Хорватии одержала победу над командой Косово в перенесённом матче квалификации чемпионата мира 2018 года.
Встреча должна была пройти вчера, 2 сентября, однако была остановлена арбитром в середине первого тайма
В итоге сборные доиграли сегодня, и хорваты победили со счётом 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил защитник Домагой Вида.
Турнирная таблица отборочной группы I: 1. Хорватия — 16 очков (7 матчей); 2. Украина — 14 (7); 3. Исландия — 13 (7); 4. Турция — 11 (7); 5. Финляндия — 4 (7); 6. Косово — 1 (7).
Главные тренеры
|Анте Чачич
|Альберт Буняки
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Стефан Юханнессон (Швеция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter