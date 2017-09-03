Сборная Хорватии минимально обыграла Косово в перенесённом матче отбора ЧМ-2018

Встреча должна была пройти вчера, 2 сентября, однако была остановлена арбитром в середине первого тайма из-за сильного дождя в Загребе.

В итоге сборные доиграли сегодня, и хорваты победили со счётом 1:0. Единственный гол на 74-й минуте забил защитник Домагой Вида.

Турнирная таблица отборочной группы I: 1. Хорватия — 16 очков (7 матчей); 2. Украина — 14 (7); 3. Исландия — 13 (7); 4. Турция — 11 (7); 5. Финляндия — 4 (7); 6. Косово — 1 (7).