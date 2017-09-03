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3 сентября 2017, 17:07 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Польское СМИ нарисовало инфографику к матчу с Казахстаном

Сайт Przegladsportowy.pl обратил внимание на статистику в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Польши и Казахстана, сообщает Sports.kz.

Сайт Przegladsportowy.pl обратил внимание на статистику в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Польши и Казахстана сообщает Sports.kz. Увеличить
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Главной звездой в составе сборной Казахстана поляки назвали нападающего Сергея Хижниченко — на его счету 8 мячей в 42 играх за национальную команду.

Также сайт прокомментировал общекомандную статистику Казахстана в отборочных турнирах чемпионата мира: в среднем сборная забивает за матч 0,7 мяча, пропуская при этом 2,7. Процент владения мячом — 47%, точность передач — 84%. Казахстанскими футболистами получено 19 желтых и 2 красные карточки.

Напомнил Przegladsportowy.pl и другие неутешительные цифры. ТОП-3 самых дорогих игроков сборной Казахстана: Бауыржан Исламхан («Кайрат») — 1,8 миллиона евро, Юрий Логвиненко и Дмитрий Шомко (оба — «Астана») — 1,2 миллиона евро. Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стоит в пять раз дороже, чем вся команда Казахстана. 0 игроков сборной Казахстана играют в зарубежных чемпионатах. 100 мест разделяют Польшу и Казахстан в рейтинге ФИФА. С последней победы Казахстана (над Китаем — 1:0) прошло 15 месяцев. Казахстан проиграл четыре матча кряду — забил 2 мяча, пропустил 11.

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