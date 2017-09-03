Шевченко: Исполнители сборной Украины более мастеровитые, чем у Исландии

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Встреча состоится 5 сентября.

«Конечно, мы опасаемся стандартных положений в исполнении соперника — угловых, штрафных, аутов.



Но при этом будем играть в свой футбол. Я считаю, что наши исполнители более мастеровитые, и сейчас они находятся в хорошей форме», — цитирует Шевченко «Команда № 1».

Турнирная таблица отборочной группы I: 1. Украина — 14 очков (7 игр); 2. Хорватия — 13 (6); 3. Исландия — 13 (7); 4. Турция — 11 (7); 5. Финляндия — 4 (7); 6. Косово — 1 (6).