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3 сентября 2017, 16:07 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Шевченко: Исполнители сборной Украины более мастеровитые, чем у Исландии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от выездного матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Исландии.

Главный тренер сборной Украины Андрей <span class=error>Шевченко</span> поделился ожиданиями от выездного матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Исландии. Увеличить
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Встреча состоится 5 сентября.

«Конечно, мы опасаемся стандартных положений в исполнении соперника — угловых, штрафных, аутов.

Но при этом будем играть в свой футбол. Я считаю, что наши исполнители более мастеровитые, и сейчас они находятся в хорошей форме», — цитирует Шевченко «Команда № 1».

Турнирная таблица отборочной группы I: 1. Украина — 14 очков (7 игр); 2. Хорватия — 13 (6); 3. Исландия — 13 (7); 4. Турция — 11 (7); 5. Финляндия — 4 (7); 6. Косово — 1 (6).

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