Вератти: Месси даже не приблизился к вчерашнему уровню Иско

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«Иско доставил мне много проблем. Я был поражен его выступлением. Даже Лионель Месси не приблизился к тому уровню, который вчера показал Иско», — цитирует игрока Football Italia.

Иско отметился дублем в матче против Италии и помог команде одержать победу со счетом 3:0.