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3 сентября 2017, 15:14 | Футбол: Чемпионат мира | Газета.Ру

Вератти: Месси даже не приблизился к вчерашнему уровню Иско

Полузащитник итальянской сборной Марко Вератти оценил игру футболиста сборной Испании Иско в матче квалификационного этапа чемпионата мира-2018.

Полузащитник итальянской сборной Марко <span class=error>Вератти</span> оценил игру футболиста сборной Испании <span class=error>Иско</span> в матче квалификационного этапа чемпионата мира-2018. Увеличить
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«Иско доставил мне много проблем. Я был поражен его выступлением. Даже Лионель Месси не приблизился к тому уровню, который вчера показал Иско», — цитирует игрока Football Italia.

Иско отметился дублем в матче против Италии и помог команде одержать победу со счетом 3:0.

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