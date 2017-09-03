Вератти: Месси даже не приблизился к вчерашнему уровню Иско
Полузащитник итальянской сборной Марко Вератти оценил игру футболиста сборной Испании Иско в матче квалификационного этапа чемпионата мира-2018.
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«Иско доставил мне много проблем. Я был поражен его выступлением. Даже Лионель Месси не приблизился к тому уровню, который вчера показал Иско», — цитирует игрока Football Italia.
Иско отметился дублем в матче против Италии и помог команде одержать победу со счетом 3:0.
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