Полузащитник сборной Узбекистана предложил закрыть футбол в стране
Полузащитник узбекистанской сборной Одил Ахмедов рассказал об ожиданиях от матча квалификационного раунда чемпионата мира-2018.
«Это наш последний шанс. Либо побеждаем Южную Корею, либо надо закрывать футбол в нашей стране.
Мы уже проходили это четыре года назад. Набрали с корейцами равное количество очков, но
У нас ведь крепкая сборная, нельзя так играть. Сложно побеждать, когда не забиваешь из убойных позиций. Сколько у нас было стопроцентных моментов в матче с Китаем? Такого подхода к игре быть просто не должно. Думаю, в Ташкенте мы покажем совсем другой уровень футбола, — цитирует игрока официальный сайт ФИФА.
Сборные Узбекистана и Южной Корее сыграют 5 сентября в Ташкенте.
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