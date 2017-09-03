Полузащитник сборной Узбекистана предложил закрыть футбол в стране

«Это наш последний шанс. Либо побеждаем Южную Корею, либо надо закрывать футбол в нашей стране.

Мы уже проходили это четыре года назад. Набрали с корейцами равное количество очков, но из-за худшей разницы мячей оказались на третьей строчке. А после уступили в стыковых матчах Иордании. На этот раз мы хотим попасть на чемпионат мира напрямую, никаких стыков.

У нас ведь крепкая сборная, нельзя так играть. Сложно побеждать, когда не забиваешь из убойных позиций. Сколько у нас было стопроцентных моментов в матче с Китаем? Такого подхода к игре быть просто не должно. Думаю, в Ташкенте мы покажем совсем другой уровень футбола, — цитирует игрока официальный сайт ФИФА.

Сборные Узбекистана и Южной Корее сыграют 5 сентября в Ташкенте.