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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30882370/
3 сентября 2017, 14:22 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Сборная Казахстана остается в числе лидеров отбора по фолам, желтым и красным карточкам

Сборная Казахстана по футболу не может похвастаться положительными результатами игр отборочного раунда чемпионата мира-2018, но все-таки идет в числе лидеров этого турнира по ряду показателей, пишет Sports.kz.

Так, наши футболисты занимают третье место среди всех команд континента по совершенным фолам, уступая лишь Андорре и Молдове.

Замыкают тройку «лучших» по количеству желтых карточек, их уже набралось 22 за семь игр. Ну и конечно по красным наша дружина входит в десятку самых грубых.

Напомним, следующий матч Казахстан проведет в ночь с понедельника на вторник в 00:45 в Варшаве против Польши. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET считает фаворитами хозяев поля: победа Польши — 1.12, ничья — 11, победа Казахстана — 31.

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