Сборная Казахстана остается в числе лидеров отбора по фолам, желтым и красным карточкам
Сборная Казахстана по футболу не может похвастаться положительными результатами игр отборочного раунда чемпионата мира-2018, но
все-таки идет в числе лидеров этого турнира по ряду показателей, пишет Sports.kz.
Так, наши футболисты занимают третье место среди всех команд континента по совершенным фолам, уступая лишь Андорре и Молдове.
Замыкают тройку «лучших» по количеству желтых карточек, их уже набралось 22 за семь игр. Ну и конечно по красным наша дружина входит в десятку самых грубых.
Напомним, следующий матч Казахстан проведет в ночь с понедельника на вторник в 00:45 в Варшаве против Польши. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET считает фаворитами хозяев поля: победа Польши — 1.12, ничья — 11, победа Казахстана — 31.
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