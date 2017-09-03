Сборная Казахстана остается в числе лидеров отбора по фолам, желтым и красным карточкам

Так, наши футболисты занимают третье место среди всех команд континента по совершенным фолам, уступая лишь Андорре и Молдове.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 4.09.2017, 21:45 -:- Польша Казахстан

Замыкают тройку «лучших» по количеству желтых карточек, их уже набралось 22 за семь игр. Ну и конечно по красным наша дружина входит в десятку самых грубых.



Напомним, следующий матч Казахстан проведет в ночь с понедельника на вторник в 00:45 в Варшаве против Польши. Прямая трансляция на телеканале «Qazsport». Букмекерская контора 1XBET считает фаворитами хозяев поля: победа Польши — 1.12, ничья — 11, победа Казахстана — 31.