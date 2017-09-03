Главный судья — Андрис Трейманис, ассистенты — Харальдс Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный арбитр — Александр Голубев.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 4.09.2017, 21:45 -:- Польша Казахстан

Трейманис уже назначался на матч с участием сборной Казахстана — правда, резервным судьей — в рамках отбора к чемпионату мира-2014 против Ирландии (1:3). Последним матчем национальных сборных, на котором работал 32-летний латвийский арбитр, была игра отборочного турнира чемпионата мира-2018 Люксембург — Франция (1:3) 25 марта — тогда он показал четыре желтые карточки и назначил по одному пенальти в обе стороны.



Матч Польша — Казахстан состоится 4 сентября (5 сентября — в Казахстане) в Варшаве и начнется в 00:45 по астанинскому времени. Напомним, после семи туров Казахстан с двумя очками замыкает турнирную таблицу группы «Е», а Польша лидирует с 16 баллами.



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