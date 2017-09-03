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3 сентября 2017, 14:07 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Матч Польша — Казахстан рассудят латвийцы

На матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 Польша — Казахстан будет работать латвийская бригада арбитров, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Главный судья — Андрис Трейманис, ассистенты — Харальдс Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный арбитр — Александр Голубев.

Трейманис уже назначался на матч с участием сборной Казахстана — правда, резервным судьей — в рамках отбора к чемпионату мира-2014 против Ирландии (1:3). Последним матчем национальных сборных, на котором работал 32-летний латвийский арбитр, была игра отборочного турнира чемпионата мира-2018 Люксембург — Франция (1:3) 25 марта — тогда он показал четыре желтые карточки и назначил по одному пенальти в обе стороны.

Матч Польша — Казахстан состоится 4 сентября (5 сентября — в Казахстане) в Варшаве и начнется в 00:45 по астанинскому времени. Напомним, после семи туров Казахстан с двумя очками замыкает турнирную таблицу группы «Е», а Польша лидирует с 16 баллами.

Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот матч: победа Польши — 1.14, ничья — 9.5, победа Казахстана — 28.

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