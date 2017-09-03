Орлиное племя
Национальная дружина Казахстана по футболу продолжает серию своих «птичьих дерби». Претерпев растерзание на «Астана Арене» со стороны черногорских Храбрых соколов, наши Ястребы отправились в гости к Белым орлам — именно такое прозвище носит первая сборная Польши. В понедельник в Варшаве казахстанцы станут доказывать случайность своего крупного поражения в минувшую пятницу. Ну, или закономерность его.
С поляками мы встречались в Астане чуть более года назад, и тогда вдохновение, снизошедшее вдруг во второй половине матча на Сергея Хижниченко, принесло сборной Казахстана ничью. Но поединок в столице Польши — это, естественно, совсем уже другой коленкор.
Наши ближайшие соперники — безоговорочные лидеры отборочной группы Е чемпионата Мира-2018, и этим все сказано. Даже недавнее разгромное поражение от датчан никак не могло сместить поляков с верхней строчки турнирной таблицы. Зато теперь они опережают Черногорию и Данию только на 3 очка — а значит, ни о каком ином исходе матча с Казахстаном, кроме своей победы, не могут и думать.
По сравнению с прошлым сентябрем изменений в составе национальной сборной Польши произошло не слишком много. Это хорошо сыгранная и обученная дружина, игроки которой понимают друг друга и своего наставника Адама Навалку едва ли не с полуслова.
Что касается притока свежей крови, то со времени прошлогоднего матча с Казахстаном в составе поляков в конце 2016 года дебютировали 29-летний нападающий «Брондбю» Камиль Вильчек и 24-летний хавбек Яцек Гуральски (сейчас играет за «Лудогорец»), а в недавнем отборочном противостоянии в Копенгагене за национальную сборную Польши впервые сыграл 27-летний полузащитник Мацей Макушевски из «Леха» (Познань). Кроме того, не провели пока еще ни одного поединка в составе главной команды своей страны вызванные на матч с Казахстаном защитники — 21-летний Ян Беднарек («Саутгемптон») и 23-летний Томаш Кендзиора («Динамо», Киев). Успел дебютировать в составе национальной сборной Польши за прошедший год справивший недавно 25-летие хавбек «Краковии» Дамиан Домбровски, однако на отборочные поединки с Данией и Казахстаном этот полузащитник приглашения не получил.
В целом, польская дружина выступает в продолжающейся квалификации чемпионата Мира в достаточно ограниченном основном составе, пробиться в ряды которого новичкам, конечно, очень тяжело. Впрочем, после разгрома от Дании со счетом 0:4 у новобранцев, возможно, появится шанс заявить о себе в полный голос.
В том ужасном для сборной Польши противостоянии сложно даже было сказать, что именно пошло для наших ближайших соперников не так. У поляков просто практически ничего не получалось в Копенгагене. Объективно, датчане имели превосходство только в физических кондициях — но этого оказалось достаточно, чтобы разгромить лидера отборочной группы. Наверное, такие неудачные матчи случаются время от времени у каждой сборной. И только у нашей в последнее время они являются нормой.
Против Дании поляки сыграли в следующем составе: Фабианьски — Енджейчик, Паздан, Пищек (Ционек, 34), Глик — Блащиковски (Милик, 62), Мончиньски, Зелиньски, Линетти (Макушевски, 66), Гросицки — Левандовски. Будут ли изменения в старте сборной Польши в поединке с Казахстаном? Думается, — обязательно. После датского провала лидер отборочной группы Е чемпионата Мира-2018, конечно же, жаждет реабилитации перед собственными болельщиками, которые осечки в домашней игре с нашей командой своим любимцам никак не простят. В связи с этим наставник сборной Польши в той или иной степени, представляется, освежит ее состав.
Выбор игроков у Адама Навалки, что и говорить, отличный, поэтому ждать, что поляки будут выглядеть в этот понедельник ослабшими, конечно же, не стоит. Перед хозяевами поля стоит четкая цель — попасть на российский чемпионат Мира, и они сделают все возможное, чтобы ее добиться.
В Варшаве все будет
Состав сборной Польши:
Вратари: Лукаш Фабианьски (1985, «Суонси Сити», Уэльс), Войцех Щенсны (1990, «Ювентус», Италия), Пшемыслав Тытонь (1987, «Депортиво», Испания), Лукаш Скорупски (1991, «Рома», Италия);
Защитники: Лукаш Пищек (1985, «Боруссия», Дортмунд, Германия), Камиль Глик (1988, «Монако», Франция), Мацей Рыбус (1989, «Локомотив», Москва, Россия), Артур Енджейчик, Михал Паздан (оба — 1987, «Легия», Варшава), Тьяго Ционек (1986, «Палермо», Италия), Марцин Каминьски (1992, «Штутгарт», Германия), Бартош Берешиньски (1992, «Сампдория», Италия), Ян Беднарек (1996, «Саутгемптон», Англия), Томаш Кендзиора (1994, «Динамо», Киев, Украина);
Полузащитники: Якуб Блащиковски (1985. «Вольфсбург», Германия), Камиль Гросицки (1988, «Халл Сити», Англия), Кшиштоф Мончиньски (1987, «Легия», Варшава), Петр Зелиньски (1994, «Наполи», Италия), Кароль Линетти (1995, «Сампдория», Италия), Павел Вшолек (1992, «Куинз Парк Рейнджерс», Англия), Филип Стажиньски (1991, «Заглембе», Любин), Яцек Гуральски (1992, «Лудогорец», Болгария), Мацей Макушевски (1989, «Лех», Познань);
Нападающие: Роберт Левандовски (1988, «Бавария», Германия), Аркадиуш Милик (1994, «Наполи», Италия), Лукаш Теодорчик (1991, «Андерлехт», Бельгия), Камиль Вильчек (1988, «Брондбю», Дания).
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