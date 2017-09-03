Орлиное племя

С поляками мы встречались в Астане чуть более года назад, и тогда вдохновение, снизошедшее вдруг во второй половине матча на Сергея Хижниченко, принесло сборной Казахстана ничью. Но поединок в столице Польши — это, естественно, совсем уже другой коленкор.



Наши ближайшие соперники — безоговорочные лидеры отборочной группы Е чемпионата Мира-2018, и этим все сказано. Даже недавнее разгромное поражение от датчан никак не могло сместить поляков с верхней строчки турнирной таблицы. Зато теперь они опережают Черногорию и Данию только на 3 очка — а значит, ни о каком ином исходе матча с Казахстаном, кроме своей победы, не могут и думать.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 4.09.2017, 21:45 -:- Польша Казахстан

По сравнению с прошлым сентябрем изменений в составе национальной сборной Польши произошло не слишком много. Это хорошо сыгранная и обученная дружина, игроки которой понимают друг друга и своего наставника Адама Навалку едва ли не с полуслова.



Что касается притока свежей крови, то со времени прошлогоднего матча с Казахстаном в составе поляков в конце 2016 года дебютировали 29-летний нападающий «Брондбю» Камиль Вильчек и 24-летний хавбек Яцек Гуральски (сейчас играет за «Лудогорец»), а в недавнем отборочном противостоянии в Копенгагене за национальную сборную Польши впервые сыграл 27-летний полузащитник Мацей Макушевски из «Леха» (Познань). Кроме того, не провели пока еще ни одного поединка в составе главной команды своей страны вызванные на матч с Казахстаном защитники — 21-летний Ян Беднарек («Саутгемптон») и 23-летний Томаш Кендзиора («Динамо», Киев). Успел дебютировать в составе национальной сборной Польши за прошедший год справивший недавно 25-летие хавбек «Краковии» Дамиан Домбровски, однако на отборочные поединки с Данией и Казахстаном этот полузащитник приглашения не получил.

В целом, польская дружина выступает в продолжающейся квалификации чемпионата Мира в достаточно ограниченном основном составе, пробиться в ряды которого новичкам, конечно, очень тяжело. Впрочем, после разгрома от Дании со счетом 0:4 у новобранцев, возможно, появится шанс заявить о себе в полный голос.



В том ужасном для сборной Польши противостоянии сложно даже было сказать, что именно пошло для наших ближайших соперников не так. У поляков просто практически ничего не получалось в Копенгагене. Объективно, датчане имели превосходство только в физических кондициях — но этого оказалось достаточно, чтобы разгромить лидера отборочной группы. Наверное, такие неудачные матчи случаются время от времени у каждой сборной. И только у нашей в последнее время они являются нормой.



Против Дании поляки сыграли в следующем составе: Фабианьски — Енджейчик, Паздан, Пищек (Ционек, 34), Глик — Блащиковски (Милик, 62), Мончиньски, Зелиньски, Линетти (Макушевски, 66), Гросицки — Левандовски. Будут ли изменения в старте сборной Польши в поединке с Казахстаном? Думается, — обязательно. После датского провала лидер отборочной группы Е чемпионата Мира-2018, конечно же, жаждет реабилитации перед собственными болельщиками, которые осечки в домашней игре с нашей командой своим любимцам никак не простят. В связи с этим наставник сборной Польши в той или иной степени, представляется, освежит ее состав.