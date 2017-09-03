Польское СМИ назвало ориентировочный состав на матч с Казахстаном
4 сентября (5 сентября в 00:45 по астанинскому времени) в Варшаве сборная Казахстана проведет матч отборочного раунда чемпионата мира-2018 против команды Польши, сообщает Sports.kz.
Сайт Sport.pl предположил, каким может быть стартовый состав поляков на эту игру.
Ориентировочный состав сборной Польши: Фабьяньски — Пищек, Глик, Ционек, Рыбус — Блащиковски, Мончиньски, Зелиньски, Гросицки — Милик, Левандовски.
Напомним, после семи туров Казахстан с двумя очками замыкает турнирную таблицу группы «Е», а Польша лидирует с 16 баллами.
Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот матч: победа Польши — 1.14, ничья — 9.5, победа Казахстана — 28.
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