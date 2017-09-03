Польское СМИ назвало ориентировочный состав на матч с Казахстаном

Сайт Sport.pl предположил, каким может быть стартовый состав поляков на эту игру.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 4.09.2017, 21:45 -:- Польша Казахстан

Ориентировочный состав сборной Польши: Фабьяньски — Пищек, Глик, Ционек, Рыбус — Блащиковски, Мончиньски, Зелиньски, Гросицки — Милик, Левандовски.



Напомним, после семи туров Казахстан с двумя очками замыкает турнирную таблицу группы «Е», а Польша лидирует с 16 баллами.



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