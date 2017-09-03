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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30882033/
3 сентября 2017, 13:22 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Польское СМИ назвало ориентировочный состав на матч с Казахстаном

4 сентября (5 сентября в 00:45 по астанинскому времени) в Варшаве сборная Казахстана проведет матч отборочного раунда чемпионата мира-2018 против команды Польши, сообщает Sports.kz.

Сайт Sport.pl предположил, каким может быть стартовый состав поляков на эту игру.

Ориентировочный состав сборной Польши: Фабьяньски — Пищек, Глик, Ционек, Рыбус — Блащиковски, Мончиньски, Зелиньски, Гросицки — Милик, Левандовски.

Напомним, после семи туров Казахстан с двумя очками замыкает турнирную таблицу группы «Е», а Польша лидирует с 16 баллами.

Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот матч: победа Польши — 1.14, ничья — 9.5, победа Казахстана — 28.

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