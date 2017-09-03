Роберт Левандовски: Мы не должны позволить казахстанцам сделать ничего

— После матча с Данией (0:4) мы поговорили и сделали выводы. Мы видели те ошибки, которые сделали — мы играли хаотично, это просто несчастный случай. Теперь для нас важен матч с Казахстаном — нужно взять три очка. Нам повезло, что был шанс на ошибку, но теперь нужно реабилитироваться. С первой минуты мы должны показать, что играем дома и являемся лучшей командой. Мы должны победить, и я даже не хочу рассматривать других вариантов. Все зависит от нас. Мы не должны позволить казахстанцам сделать ничего, — сказал Левандовски.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 4.09.2017, 21:45 -:- Польша Казахстан

Матч Польша — Казахстан состоится 4 сентября (5 сентября — в Казахстане) в Варшаве и начнется в 00:45 по астанинскому времени. Напомним, после семи туров Казахстан с двумя очками замыкает турнирную таблицу группы «Е», а Польша лидирует с 16 баллами.



Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на этот матч: победа Польши — 1.14, ничья — 9.5, победа Казахстана — 28.