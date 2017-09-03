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Испания — Италия — 3:0.

Матч между сборными Испании и Италии, состоявшийся накануне в Мадриде, справедливо считали ключевой встречей для определения триумфатора отборочного секстета к чемпионату мира — 2018 под литерой «G»: обе команды в преддверии поединка имели равное количество очков, при этом опережая ближайших преследователей — Израиль и Албанию — на семь баллов.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа G, 2.09.2017, 21:45 3:0 Испания Италия

В то же время многие отмечали, что борьбы в игре на легендарном стадионе Сантьяго Бернабеу зрители не увидят — якобы самое большее, на что могут рассчитывать такие итальянцы против таких испанцев, так это на тяжелую ничью.

Опасения скептиков относительно интриги о результате матча начали оправдываться почти сразу же после стартового свистка — уже на 13-й минуте счет открыл Иско, блестяще исполнивший штрафной. А уже под конец тайма он же и удвоил преимущество своей команды, красиво распорядившись пасом Андреаса Иньесты.

Окончательно добил гостей в недавнем прошлом нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората — точка во встрече была поставлена за 15 минут до ее окончания, когда форвард «Челси» реализовал прострел Серхио Рамоса.

Примечательно, что для «Скуадра Адзурры» это поражение стало первым с 2006 (!) года фиаско в отборах к крупным турнирам — беспроигрышная серия сборной остановилась на рубеже в 56 матчей.

По окончании поединка главный тренер проигравшей команды Джампьеро Вентура заявил, что на футбольном поле испанцы показывают инопланетный уровень.

«В целом была разница в уровнях физической готовности и мастерстве. Мы сами помогли им, сделав несколько подарков. Мы получили 0:2 после двух ударов соперника в створ ворот, хотя у нас были более опасные моменты, но в ключевом эпизоде Давид де Хеа спас свою команду.

Сейчас сборная Италии — это люди, а сборная Испании — не совсем, — передает слова специалиста Rai Sport.

Визави Вентуры Хулен Лопетеги в свою очередь отметил игру Иско, ставшего главным героем встречи.

«В футболе нет места совершенству. Мы знали, что в матче будут сложные отрезки, так как Италия способна заставить любого соперника защищаться. Испания отлично выступила против превосходного соперника. Мы счастливы, но не удовлетворены, поскольку еще не пробились на чемпионат мира.

Иско провел великолепную игру, как и остальные игроки. Он отлично показал себя в защите, сегодня он хотел быть главным героем. Иско становится прекрасным игроком, в последние годы он улучшил свою игру без мяча.

Решение о стартовом составе было принять нелегко, так как выйти на поле может любой наш игрок из заявки. Мы выбрали схему без центрального нападающего, отталкиваясь от стиля игры Италии. В конце концов, от схемы не зависит вся игра, — приводит слова наставника Football Italia.

Сам Иско по окончании матча признался, что рад помочь своей сборной на родном для себя стадионе.

«Это был важный для нас матч в отборе, и мы провели идеальный вечер, одержав заслуженную победу. Мы единая команда, и показываем это на протяжении долгого времени. Я забил два гола с двух хороших ударов. Рад, что помог сборной в особенный вечер на стадионе «Сантьяго Бернабеу», — сказал хавбек мадридского «Реала».

Крайне лаконичен после финального свистка был голкипер итальянцев Джанлуиджи Буффон — по словам вратаря, причина поражения гостей кроется в более высоком уровне соперника.

«На мой взгляд, у Испании есть уверенность в себе и способ игры, который хорошо опробован на протяжении многих лет, что добавляет к мастерству отдельных игроков сыгранность — это делает их великолепной командой. Они знают, что делают, потому что давно играют в похожем стиле. Такой эффект может дать только опыт, много лет совместной работы и победы.

Думаю, мы проиграли, потому что столкнулись с командой, которая оказалась сильнее нас. Испания просто показала, что она сильнее, — цитирует Буффона TMW.

На данный момент ситуация в группе G предельно простая — с вероятностью в 99 процентов напрямую на российский мундиаль теперь отправятся испанцы, тогда как подопечным Вентуры придется пробиваться на турнир через стыки. Теоретически за второе место еще может зацепиться Албания с отставание от Италии в четыре балла, однако верят в такой исход, скорее всего, лишь самые оптимистичные поклонники «орлов».

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа I, 2.09.2017, 21:45 2:0 Украина Турция

Украина — Турция — 2:0.

Вчерашняя встреча сборных Украины и Турции виделась одной из определяющих для финального распределения позиций в группе I, где за ЧМ-2018 до сих пор всерьез борются аж четыре сборные.

Дополнительной мотивации украинцам и туркам в преддверии матча в Харькове явно придало неожиданное поражение исландцев, до этого шедших вторыми в секстете — сенсация Евро-2016 каким-то образом умудрилась минимально проиграть финнам.

Впрочем, хватало интриг у поединка и без этого — чего только стоит возвращение к тренерской работе экс-наставника питерского «Зенита» Мирчи Луческу, недавно вставшего у руля команды Турции. По иронии судьбы дебют румына на новом месте пришелся на игру со сборной страны, в которой специалист протрудился 12 лет, возглавляя донецкий «Шахтер».

В то же время нейтральные поклонники футбола из России, памятуя душещипательные выступления Луческу на пресс-конференциях в РФПЛ, ждали от матча спорных судейских, которые были просто обязаны резонировать тяжело реагирующего на подобное тренера.

Так в итоге и вышло. Оба гола во встрече забил новоиспеченный вингер дортмундской «Боруссии», при этом в обоих эпизодах судьей были допущены ошибки — в первом случае арбитр не сумел зафиксировать офсайд, тогда как во втором моменте мяч перед взятием ворот пересек линию поля.

«В игре были две команды, и одна из них лучше строила игру, лучше организовывала, — заявил Луческу после финального свистка. — Думаю, что Украина показала лучший футбол в этой группе, а мы должны быть более осторожными — это было нелегко. Большая часть украинской сборной состоит из игроков двух клубов, а наша команда основана на 10−15 разных футболистах из разных клубов. Разница заключалась в том, что Украина была сформирована из ребят, которые часто играют вместе. В нашем же случае у нас много футболистов из разных турниров. В то же время мы должны выиграть три оставшихся матча».

Затронул румын, конечно, и тему судейства.

«Я показал рефери, что в первом голе было положение «вне игры». Затем показал ему, что при втором голе мяч вышел за лицевую линию в воздухе.

По крайней мере — ему нужно извиниться.

Но это некоторые части игры. Украина, безусловно, заслуживала победу. Однако арбитр дал Украине преимущество, — приводит слова специалиста официальный сайт Федерации футбола Турции.

В свою очередь наставник украинцев Андрей Шевченко призвал своих подопечных особо не радоваться после победы над турками, отмечая, что основная борьба за мундиаль у его команды еще впереди.

«Я говорил перед матчем, что мы хорошо изучили сборную Турции, и функциональные кондиции наших игроков были лучше. По тактике — сыграли великолепно. Ребята полностью выполнили тренерскую установку. Играли правильно, рационально, играли в футбол, а не отбивались.

Я отдаю должное Луческу, он много сделал для нашего футбола, для «Шахтера», но Турция сейчас не в том состоянии.

Наша задача заключалась в том, чтобы ждать своего момента. Большинство моментов мы создавали с левого фланга. От Андрея Ярмоленко я требовал, чтобы он не только нагнетал на краю, но и вбегал в центр. Он доказал, что способен совершенствоваться. Желаю ему и в новом клубе действовать с таким же желанием.

Самое главное, что мы сегодня выиграли и подарили надежду. В Исландии нам нужна победа, так что нам нужно переключиться. Матч будет тяжелейшим, после проигрыша Исландия будет жаждать реабилитации. Моя задача — успокоить ребят. Можно порадоваться, но ровно одну минуту. Завтра потренируемся, кто играл, проведет восстановительные процедуры, — цитирует Шевченко Footboom.

А вот полузащитник хозяев Евгений Коноплянка, когда-то выступавший за днепропетровский «Днепр», признался, что ему было очень приятно обыграть старого знакомого Луческу.

«Даже если бы мы выиграли 1:0, было бы все нормально. Надо хотя бы ночь отдохнуть, набраться сил и потом будем разбирать исландцев. Это совсем другая команда и совсем другая тактика, поэтому будем готовиться к ним несколько иначе.

Луческу обыграть было приятно.

Мы хорошо сыграли, поэтому у турков не было шансов. Перед игрой я ничего не говорил, потому что нельзя забегать наперёд, но сейчас я могу сказать, что шансов у соперника не было никаких, — цитирует игрока «Террикон».

На данный момент в секстете I с 14 очками лидируют украинцы, вторыми с 13 баллами идут хорваты, проведшие на один матч меньше, третью строчку — 13 пунктов — занимают исландцы, а турки (11 очков) пока что располагаются на четвертой позиции.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа D, 2.09.2017, 19:00 1:1 Грузия Ирландия

Грузия — Ирландия — 1:1

Одним из героев матча между Грузией и Ирландией, состоявшегося накануне в Тбилиси, стал хавбек хозяев Джано Ананидзе, на клубном уровне выступающий за московский «Спартак» — голевая передача полузащитника помогла грузинам добиться во многом неожиданной ничьей с лидерами группы.

По окончании встречи главный тренер грузинской национальной команды Владимир Вайсс, комментирую выступления Джано, даже признался, что не особо понимает, почему наставник красно-белых Массимо Каррера не дает футболисту больше игрового времени.

«Я не понимаю, почему Джано не играет в «Спартаке».

Он является блестящим игроком, правда, с проблемами в физической подготовке, — цитирует Вайсса Worldsport.

По прошествии семи туров в группе D с 15 очками лидируют сербы, тогда как ирландцы идут вторыми — 13 баллов. Неплохой шанс зацепиться за стыки благодаря грузинам появился также у валлийцев (11 пунктов), в субботу обыгравших с минимальным счетом Австрию. В то же время сама Грузия уже ни на что не претендует — четыре очка.