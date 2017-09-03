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3 сентября 2017, 11:27 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Шевченко: Футболисты сборной Украины выдали против команды Турции идеальный матч

МОСКВА, 3 сен — Р-Спорт. Футболисты сборной Украины провели идеальный матч против команды Турции в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, который пройдет в России, практически не дав соперникам ничего создать, заявил после игры главный тренер украинцев Андрей Шевченко.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Футболисты сборной Украины провели идеальный матч против команды Турции в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 который пройдет в России практически не дав соперникам ничего создать заявил после игры главный тренер украинцев Андрей <span class=error>Шевченко</span>. Увеличить
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Встреча группы I между сборными Украины и Турции прошла в субботу в Харькове и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей дублем отметился Андрей Ярмоленко. Благодаря этой победе, а также неудаче команды Исландии в параллельном матче с финнами (0:1), украинская сборная возглавила таблицу группы.

«Год назад играли с Турцией, и тогда наш тренерский штаб только пришел работать, у нас не было еще такого взаимопонимания с футболистами. Я с большим уважением отношусь к сборной Турции и понимаю, насколько было тяжело Мирче Луческу перестроить команду. Мы знали, что у нас будет преимущество в физических кондициях футболистов, и ребята практически не дали ничего сделать соперникам, сыграв идеальный матч», — приводит слова Шевченко официальный сайт Федерации футбола Украины.

Также Шевченко отметил, что следующий матч против сборной Исландии на выезде будет решающим в плане борьбы за прямой выход в финальную часть ЧМ-2018. Встреча пройдет в Рейкьявике 5 сентября.

«Прекрасно понимаю, каким будет настроение у исландцев, какой будет поддержка их болельщиков в родных стенах. Мы убедились в этом на чемпионате Европы 2016 года. Еще недавно Гилфи Сигурдссон в перешел в “Эвертон” за 45 миллионов фунтов. Исландцы будут мотивированы, это будет решающий матч и для них, и для нас. Считаю, что судьба путевки на мировое первенство будет решаться в последних играх», — сказал тренер.

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