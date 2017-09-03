Адам Навалка: В матче с Казахстаном мы развеем любые сомнения по поводу нашей игры

— Мы не собираемся делать трагедию из поражения от Дании (0:4). За девяносто минут мы не разучились играть в футбол. Несмотря на то, что некоторые наши игроки не в лучшей форме, они осознают, что нельзя терять очки. В матче с другим, более слабым соперником, мы должны лучше контролировать игру. У нашей команды большой потенциал, и я верю в него. Радует и то, что следующий матч мы проведем дома. Это идеальная возможность развеять любые сомнения по поводу нашей игры — даже если это будет сделать не так легко, — сказал Навалка.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 4.09.2017, 21:45 -:- Польша Казахстан

Матч Польша — Казахстан состоится 4 сентября (5 сентября — в Казахстане) и начнется в 00:45 по астанинскому времени. Напомним, после семи туров Казахстан с двумя очками замыкает турнирную таблицу группы «Е», а Польша лидирует с 16 баллами.



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