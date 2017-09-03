Футболист Захави, выбросивший капитанскую повязку на поле, отчислен из сборной Израиля

В субботу во время домашнего матча седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2018 сборная Израиля уступила команде Македонии со счетом 0:1 и практически лишилась шансов выступить на мировом первенстве в России. В течение матча болельщики израильской команды подвергали футболистов обструкции. 30-летний Захави отреагировал на выступления болельщиков, выбросив капитанскую повязку на футбольное поле.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа G, 2.09.2017, 21:45 0:1 Израиль Македония

«40 лет мы не можем выйти в финальную часть чемпионата мира. 40 лет без продвижения. Когда я услышал свист, то мое сердце взорвалось», — отметил Захави.

Сборная Израиля единственный раз в истории отобралась на мировое первенство в 1970 году. В текущей отборочной кампании к чемпионату мира — 2018 израильская команда занимает четвертое место в группе G с девятью очками, отставая от идущих первыми испанцев на десять очков. До завершения отборочного этапа израильским футболистам осталось провести три тура.

Захави провел за сборную 38 матчей и забил один гол. Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.