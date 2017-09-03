Защитники футбольной сборной Беларуси Политевич и Поляков не смогут сыграть со шведами

В игре в составе хозяев не будет защитников Сергея Политевича и Дениса Полякова, которые получили травмы в недавнем гостевом поединке с Люксембургом (0:1). Вместо них главный тренер белорусов Игорь Криушенко вызвал защитника минского «Динамо» Александра Сачивко и форварда борисовского БАТЭ Николая Сигневича. Перед игрой со шведами наставник белорусской сборной сказал, что по сравнению с игрой в Люксембурге в составе произойдут изменения. Игорь Криушенко отметил, что после поражения от аутсайдера группы его подопечные сегодня хотят реабилитироваться перед своими болельщиками в матче с одним из фаворитов группы А. Шведы также неудачно провели предыдущий поединок, уступив в Софии футболистам Болгарии со счетом 2:3. Теперь они намерены добиться успеха в игре с белорусами.

Матч будет судить бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. Прямая трансляция из Борисова начнется в 18.50 на телеканале «Беларусь 5».

Кроме встречи Беларусь — Швеция сегодня в группе А состоятся еще два поединка. Футболисты Нидерландов в Амстердаме примут команду Болгарии, а в Тулузе лидер группы сборная Франции встретится с Люксембургом. Турнирное положение после 7 туров: Франция — 16 очков (разница мячей — 15−5), Швеция — 13 (14−7), Болгария — 12 (12−14), Нидерланды — 10 (13−10), Беларусь — 5 (4−12), Люксембург — 4 (7−17).

Матчи 8-го тура пройдут сегодня еще в двух квалификационных группах:

В — Венгрия — Португалия, Латвия — Швейцария, Фарерские острова — Андорра. Положение команд: Швейцария — 21 (15−3), Португалия — 18 (27−4), Венгрия — 10 (11−8), Фарерские острова — 5 (3−15), Андорра — 4 (2−16), Латвия — 3 (3−15).

Н — Греция — Бельгия, Эстония — Кипр, Гибралтар — Босния и Герцеговина. Положение команд: Бельгия — 19 (33−2), Греция — 13 (10−3), Босния и Герцеговина — 11 (15−8), Кипр — 10 (8−11), Эстония — 5 (5−17), Гибралтар — 0 (3−33).