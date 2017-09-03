Черногорский журналист назвал причины поражения сборной Казахстана и оценил ее перспективы в отборе на ЧМ-2018

«Прекрасная победа для нас. Но игра была непростой. Нам удалось забить красивый гол. Все шло отлично. В ответных атаках у вас были неплохие шансы, однако вашу команду подвела реализация.

Футбол ЧМ-2018. Отборочные. Европа Группа E, 1.09.2017, 19:00 0:3 Казахстан Черногория

Эта победа может стать судьбоносной. После этого успеха все поняли, что у нас есть шансы выйти на чемпионат мира. Главное, чтобы удача оставалась с нами. Тренер подобрал прекрасную тактику, он прекрасно импровизировал. Мы показываем самый красивый футбол за всю историю. Но нельзя забывать про наших следующих соперников — румын. Мы должны выиграть этот матч, чтобы заработать больше очков, нежели Дания.

Мы занимаем вторую позицию и все в наших руках. Если мы сможем выиграть все матчи, то станем первыми в своей группе. Мы верим в это!

Казахстану хочется пожелать удачи. Если быть объективным, то в этом матче ваша команда могла лишь сократить разрыв в счете. Разница в классе игроков была заметна невооруженным глазом. Она сыграла решающую роль. Я верю, что вы способны потрепать нервы румынам и полякам, — отметил Вишнич.

Cборная Казахстана 1 сентябряв Астане со счетом 0:3 проиграла Черногории. После матча главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович заявил, что проблема казахстанцев заключается в настрое на игру. В свою очередь наставник сборной Казахстана Александр Бородюк подчеркнул, что на результат повлияла неуверенность его подопечных.

В параллельных матчах Дания дома крупно обыграла Польшу (4:0), а Румыния в родных стенах в компенсированное время смогла дожать Армению — 1:0.

Сейчас лидерство в группе удерживает сборная Польши — 16 очков. Второе место делят команды Дании и Черногории. В их активе по 13 баллов. Казахстан с двумя очками занимает последнюю строчку в группе.

Следующий матч сборная Казахстана проведет на выезде против польской команды. Встреча пройдет в Варшаве в ночь с 4 на 5 сентября. Начало — в 00:45 по времени Астаны.