Украина делает шаг навстречу России, Загреб тонет за полчаса

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СЕРБЫ ВСЕ БЛИЖЕ К РОССИИ

Группа D. Сербия — Молдавия — 3:0. Сербия в Белграде не встретила сопротивления в игре против Молдавии. Лидер группы D ожидаемо победил аутсайдера — итоговый счет на табло повторил результат их очной встречи в Кишиневе. С учетом ничьи в матче Грузии и Ирландии сербы увереннее почувствовали себя на первой строчке таблицы — ирландцы теперь отстают от них на два очка.

ГРУЗИНСКОЕ «ГОСТЕПРИИМСТВО»

Грузия — Ирландия — 1:1. Хозяева еще сохраняют призрачные математические шансы на выход из группы, но верится в это слабо — после 6 туров у грузинской команды лишь 3 набранных очка. Ирландцы, наоборот, ведут борьбу за прямое попадание на российский чемпионат мира, шаг в шаг преследуя сербов на вершине группы D. На быстрый гол гостей, забитый после ошибки вратаря на выходе, подопечные Владимира Вайсса ответили хорошей комбинацией и голевой передачей спартаковца Джано Ананидзе на Валери Казаишвили, выступающего в США. Ирландия старалась вырвать победу, но Тбилиси устоял.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ ПОБЕДА

Уэльс — Австрия — 1:0. В игре двух претендентов на вторую строчку в группе D 17-летний нападающий «Ливерпуля» Бен Вудберн подарил своей команде три очка — теперь Уэльс и Ирландию разделяют всего два балла. Судьба путевки в стыковые матчи, скорее всего, будет решаться в последнем туре — когда валлийцы и ирландцы встретятся между собой.

АДЬОС, РАГАЦЦИ

Группа G. Испания — Италия — 3:0. Лидеры группы сыграли в Мадриде в яркий и атакующий футбол, завершившийся для гостей довольно плачевно. Три безответных мяча испанцев — и итальянцы терпят первое поражение в отборочных играх на крупные турниры за последние 11 лет. «Фурия роха» отрывается от «Скуадры адзурры» на три очка и практически оформляет выход на ЧМ-2018.

СЛЕД «АХМАТА»

Албания — Лихтенштейн — 2:0. Сборная Лихтенштейна подошла к игре с албанцами в привычной для отборочных турниров форме — 0 набранных очков в 6 турах, 1 забитый мяч, разность забитых и пропущенных голов — минус 23. Чуда не произошло — в Тиране хозяева уверенно победили 2:0, первый мяч на свой счет записал полузащитник «Ахмата» Одисе Роши. Поражение итальянцев в Мадриде неожиданно подарило албанцам надежду на успешное завершение отборочной кампании — нужно лишь побеждать во всех оставшихся играх и рассчитывать на продолжение очковых потерь Италией.

ЮГОСЛАВСКИЙ ПИЕТЕТ

Израиль — Македония — 0:1. Израиль, проиграв в июне дома албанцам, теперь неожиданно уступил в родных стенах еще и македонцам — слишком нарочитое гостеприимство к командам из бывшей Югославии. Нестареющий Горан Пандев принес своей команде вторую победу в семи играх и, похоже, окончательно лишил израильтян надежд на выход из группы.

СЕВЕР ПОМНИТ

Группа I. Финляндия — Исландия — 1:0. Скандинавское дерби завершилось первой для финнов победой в этом отборочном цикле — потрясающий удар со штрафного удался Александеру Рингу из «Нью-Йорк Сити». Финляндия поквиталась с исландцами за прошлогодний октябрьский матч в Рейкьявике, когда гости до 90-й минуты вели 2:1, а затем пропустили два мяча — на 90+1-й и 90+6-й.

Это поражение сильно осложнило жизнь творцов главного чуда Евро-2016 — после победы Украины над Турцией даже без ожидаемого (но пока не оформленного) успеха хорватов в игре против Косово исландцы опустились на третье место в группе, и теперь все будет зависеть от очной встречи с украинцами через несколько дней.

ВДОХНОВЕНИЕ ЯРМОЛЕНКО

Украина — Турция — 2:0. Украина сделала большой шаг навстречу России. Дубль окрыленного переходом в дортмундскую «Боруссию» Андрея Ярмоленко в ворота сборной Турции (оба раза были вопросы к судьям — по поводу нефиксации положения «вне игры» и паса под гол из-за линии ворот) разом вывел украинцев в лидеры группы I. По крайней мере, до тех пор, пока не будет проведена переигровка матча Хорватия — Косово. Как минимум, второе место им теперь обеспечено, и, если они смогут без потерь пройти оставшиеся встречи — главным образом, против исландцев, — российский чемпионат мира станет для них гораздо ближе. Мирче Луческу после турецкого дебюта остается только жаловаться на обстоятельства.

ЗАПЛЫВ В ЗАГРЕБЕ

Хорватия — Косово. Разбушевавшаяся стихия помешала командам отыграть даже половину первого тайма — поле в Загребе от сильного ливня быстро превратилось в бассейн, и игру команд, занимающих в группе I первое и последнее место соответственно, решили перенести. Точные сроки переигровки уточняются.