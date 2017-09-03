Иско-мый результат. Испания разгромила Италию

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СТАРЫЕ ВРАГИ

Риоха или Вальполичелла? Паэлья или ризотто? Альмодовар или Соррентино? Культурные и гастрономические споры между Испанией и Италией могут длиться вечно, но даже они не столь продолжительны, как споры футбольные. К вечеру субботы две национальные сборные провели друг с другом 36 матчей — чаще испанцы не встречались ни с кем, у итальянцев столько же игр против французов. Баланс был выдержан почти идеальный — 10 побед Испании, 11 — Италии, 15 ничьих.

Разумеется, в истории их противостояния накопилось много достойных упоминания матчей. Особенные чувства у сборной Италии должно было вызвать и место проведения игры. Именно на «Сантьяго Бернабеу» 11 июля 1982 года на синие футболки итальянцев упала третья звезда чемпионов мира — и в эту субботу «Скуадра адзурра» впервые с того памятного вечера вернулась на главный стадион испанской столицы.

СВИСТ В УШАХ

Особенным местом «Сантьяго Бернабеу» является и для многих игроков испанской сборной — в первую очередь, речь, конечно, о футболистах «Реала». Но и у барселонца Жерара Пике, например, Мадрид всегда вызывает гамму эмоций — как и Пике у Мадрида. Защитник сине-гранатовых, имеющий крайне радикальные взгляды на взаимоотношения Каталонии с остальной Испанией и не стесняющийся высказывать их публично, привык слышать свист в свой адрес практически на любом испанском стадионе за пределами Барселоны.

Перед игрой с Италией на это обратили внимание многие опрашиваемые футболисты «Фурии рохи». Карвахаль, например, сказал: «Если освистывают Пике — освистывают каждого из нас», а Рамос добавил: «Пике был и остается важным игроком нашей сборной, а свистом делу не поможешь». Слова капитана никого не убедили — всякий раз, когда мяч попадал к каталонцу, по трибунам разливалась неодобрительная трель.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СТАРОЙ ЛЕГЕНДЫ…

Был и остается важным футболистом для всего испанского футбола вообще и лучший бомбардир в истории национальной команды — Давид Вилья. Три года Испания не видела «Эль Гуахе» в футболке «Фурии рохи» — его последний матч (№ 97) и последний гол (№ 59) за сборную пришлись на заключительную игру испанцев против Австралии на бразильском чемпионате мира.

После этого Вилья пропустил весь отборочный цикл и финальный турнир ЧЕ-2016, первые 6 туров нынешнего отбора — и все же однажды утром его телефон зазвонил так громко, что весь мир узнал о новом вызове в сборную. Давиду — 35, но Хулен Лопетеги, знал, что впереди — решающий матч, в котором опыт мог оказаться нужнее и важнее молодецкой удали.

…И РОЖДЕНИЕ НОВОЙ

Впрочем, Вилья появился на поле под занавес встречи, при счете 3:0 в пользу хозяев — вместо него забивать в этом матче было суждено другим людям. Символично, что «Эль Гуахе» заменил главного героя игры, Иско, творца искомого результата и, возможно, новой легенды «Фурии рохи», которой ему еще предстоит стать. Два его мяча в первом тайме и гол Мораты во втором принесли испанцам столь необходимую победу — ЧМ-2018 стал для них на три шага ближе.

Внушительная беспроигрышная серия хозяев продолжается — 70 матчей подряд они набирают очки в отборах на чемпионаты мира (с 31 марта 1993 года, после 0:1 от датчан в Копенгагене). А вот итальянцы теперь будут вести новый отсчет — 2 сентября 2017 года на 57-й игре их отборочный забег в двух турнирах (30 — к Евро, 26 — к ЧМ с сентября 2006-го после 1:3 в Париже) без поражений был остановлен. 35 лет Мадрид был символом великой победы для многих поколений итальянских болельщиков. Стоит признать — возвращение на «Сантьяго Бернабеу» вышло у «Скуадры адзурры» провальным.