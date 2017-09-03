Шевченко: Сборная Украины хотела играть в футбол, не отбивалась

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«Мы хорошо изучили сборную Турции. Кондиции наших игроков были в лучшем состоянии. Команда сыграла просто великолепно. Желание, отдача, тактика, выбранная на игру, организация — все было выполнено.

Ребята хотели играть в футбол, не отбивались. Наша задача была ждать своего момента. И с первых минут ребята выполнили установку на игру до последнего, — сказал Шевченко в интервью «Футбол 2».