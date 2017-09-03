Шевченко: Сборная Украины хотела играть в футбол, не отбивалась
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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«Мы хорошо изучили сборную Турции. Кондиции наших игроков были в лучшем состоянии. Команда сыграла просто великолепно. Желание, отдача, тактика, выбранная на игру, организация — все было выполнено.
Ребята хотели играть в футбол, не отбивались. Наша задача была ждать своего момента. И с первых минут ребята выполнили установку на игру до последнего, — сказал Шевченко в интервью «Футбол 2».
Главные тренеры
|Андрей Шевченко
|Мирча Луческу
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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