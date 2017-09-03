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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30879775/
3 сентября 2017, 0:28 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Шевченко: Сборная Украины хотела играть в футбол, не отбивалась

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Главный тренер сборной Украины Андрей <span class=error>Шевченко</span> поделился впечатлениями от матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции. Увеличить
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«Мы хорошо изучили сборную Турции. Кондиции наших игроков были в лучшем состоянии. Команда сыграла просто великолепно. Желание, отдача, тактика, выбранная на игру, организация — все было выполнено.

Ребята хотели играть в футбол, не отбивались. Наша задача была ждать своего момента. И с первых минут ребята выполнили установку на игру до последнего, — сказал Шевченко в интервью «Футбол 2».

2.09.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа I ОСК Металлист
Украина 2:0 Турция
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Андрей Шевченко Мирча Луческу
Голы
18′ Андрей Ярмоленко  
42′ Андрей Ярмоленко  
Составы
Андрей Пятов  
Богдан Бутко  
Николай Матвиенко  
Сергей Кривцов  
Евгений Хачериди  
Андрей Ярмоленко  
Виктор Коваленко  
Тарас Степаненко  
90′ Евгений Коноплянка  
Александр Зинченко  
79′ Руслан Ротань (к)  
Руслан Малиновский  
70′ Артем Кравец  
71′ Артем Беседин  
  Волкан Бабаджан
  Кейбаши Исмаил
  Езбайраклы Шенер
  Толга Джигерджи
  Дженгиз Ундер
  Эмре Белезоглу (к)
  Мехмет Топал
  Тосун Дженк
  Сердар Азиз 73′
  Чаглар Сеюнджю
  Туфан Озан 60′
  Езякуп Огузхан 86′
  Хакан Чалханоглу 68′
  Арда Туран
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 3
7 Удары в створ 1
7 Угловые 3
7 Фолы 7
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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