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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/30879636/
3 сентября 2017, 0:10 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборная Испании разгромила итальянцев в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

ТАСС, 2 сентября. Сборная Испании обыграла команду Италии в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча группы G в Мадриде завершилась со счетом 3:0.

Встреча прошедшая в Мадриде завершилась со счетом 3:0. Увеличить
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Дубль оформил Иско (14-я и 40-я минуты), еще один гол забил Альваро Мората (77). Этот матч стал 170-м для вратаря Джанлуиджи Буффона за сборную Италии.

Матч между сборными Хорватии и Косова был остановлен и перенесен на другую дату из-за сильного дождя.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

2.09.2017 21:45 Отборочный турнир: Группа G Santiago Bernabeu
Испания 3:0 Италия
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Джампьеро Вентура
Голы
14′ Франсиско Роман Иско  
40′ Франсиско Роман Иско  
77′ Альваро Мората  
Составы
Давид де Хеа 1
Даниэль Карвахаль 2
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Серхио Рамос (к) 15
Серхио Бускетс 5
Коке 8
Давид Сильва 21
72′ Андрес Иньеста 6
Альваро Мората 9
89′ Франсиско Роман Иско 22
Давид Вилья 7
78′ Марко Асенсио 20
Ньигес Сауль 12
1 Джанлуиджи Буффон (к)
4 Маттео Дармиан
7 Леонардо Спинаццола
15 Андреа Барцальи
19 Леонардо Бонуччи 12′
10 Лоренцо Инсинье
8 Марко Верратти 4′
16 Даниэле Де Росси
6 Антонио Кандрева 70′
20 Федерико Бернардески
9 Андреа Белотти 70′
17 Эдер
11 Чиро Иммобиле 78′
23 Маноло Габбьядини
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
3 Угловые 1
13 Фолы 9
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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