Сборная Испании разгромила итальянцев в матче отбора ЧМ-2018 по футболу
ТАСС, 2 сентября. Сборная Испании обыграла команду Италии в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча группы G в Мадриде завершилась со счетом 3:0.
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Дубль оформил Иско (14-я и 40-я минуты), еще один гол забил Альваро Мората (77). Этот матч стал 170-м для вратаря Джанлуиджи Буффона за сборную Италии.
Матч между сборными Хорватии и Косова был остановлен и перенесен на другую дату
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Джампьеро Вентура
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Бьорн Кайперс (Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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