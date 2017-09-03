Сборная Испании разгромила итальянцев в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

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Дубль оформил Иско (14-я и 40-я минуты), еще один гол забил Альваро Мората (77). Этот матч стал 170-м для вратаря Джанлуиджи Буффона за сборную Италии.

Матч между сборными Хорватии и Косова был остановлен и перенесен на другую дату из-за сильного дождя.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.